Не получилось: Зеленский объяснил, почему отменил 2 этап медреформы

Владимир Зеленский заявил, что первый этап медицинской реформы неплохой, а второй нужно пересмотреть. По его словам, коронавирус внес коррективы в видение медицинской системы и показал, что такой подход, который пытались внедрить, сделал украинцев "медицински голыми".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая, пишет 24 канал.

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По словам Зеленского, в первичке медицинской реформы есть хорошие вещи, которые были сделаны. Но есть также многое, на что не обращали внимание, и украинцы оказались просто голые медицински перед таким вызовом. Вот почему я говорю, что нужно пересматривать реформу.

Владимир Зеленский "Первичка медицинской реформы очень не плохая, и многие медработники довольны. Но первое – не все медики довольны. Второе – COVID-19 показал, что реформы не получилось".

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Кроме того, Зеленский высказался относительно зарплаты медицинским работникам. Он заявил, что ее нужно пересматривать не только для медиков, но и, например, для водителей скорых.

Владимир Зеленский "Не может водитель скорой, который рискует своей жизнью, работать за 4-5 тысяч гривен. Это же неправильная реформа".

Неправильным также является то, что все психиатрические реформы и тубдиспансеры выходят с забастовками из-за их закрытия.

Такая реформа, по словам Зеленского, неразумна.

"Она – не для людей, она точно не для врачей, она ни для кого, поэтому нужно ее пересмотреть", – добавил Зеленский.

Что известно об отмене второго этапа реформирования медицинской системы?С 1 июня меняется финансирование медицинских учреждений. Это, соответственно, останавливает реализацию второго этапа медицинской реформы, которая началась 1 апреля. Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун предупредила, что Зеленский, Радуцкий и Степанов защищают только собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии.

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