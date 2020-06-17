Не только в Украине: в мире также антирекорд из новых случаев коронавируса
Суточный прирост на 17 июня новых случаев коронавируса составляет 142 557. Это новый рекорд за все время пандемии.
По состоянию на утро 17 июня во всем мире зафиксировали 8 263 724 случая инфицирования коронавирусом, 446 122 летальных случая. 4 321 388 человек выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
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Количество новых смертельных случаев также резко возросло – 6 592.
Выросла смертность от коронавируса / worldometers
Больше всего новых случаев зафиксировали в Бразилии – 37 278 случаев заболевания, в США – 25 450, в Индии – 11 135, России – 8 248. Новые случаи заболевания обнаружили в 151 стране.
Количество новых случаев в разных странах / worldometers