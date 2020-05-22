Как не заразиться коронавирусом в метро: советы Ульяны Супрун

В связи с ослаблением карантина, вскоре заработает метро. Из-за таких факторов, как закрытое пространство, большое скопление людей, невозможность держать надлежащую физическую дистанцию – метро является благоприятной средой для распространения вируса SARS-CoV-2.

Экс-министр Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что ее команда предлагала Виталию Кличко помощь по детальному плану мер, которые нужно принять, чтобы сделать метро безопасным. Но Кличко отказался сотрудничать, поэтому Ульяна Супрун опубликовала советы публично.

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Что надо сделать до открытия метрополитена:

Проводить дезинфекцию поверхностей, к которым часто прикасаются люди: поручни в вагонах, эскалаторы, двери минимум раз в 2-3 часа .

. Сделать маркировку расстоянии между пассажирами — на платформах, возле касс, на входе, внутри вагона.

Наладить скорость обработки безналичной оплаты.

Четко отслеживать количество пассажиров, чтобы знать, как организовать работу транспорта, корректировать расписание движения поездов.

Ситуацию с пассажиропотоком нужно оперативно сообщать пассажирам ДО того, как они решат воспользоваться метро: то есть, сообщить людям, что "сейчас большое скопление людей, мы рекомендуем воспользоваться другим видом транспорта.

Расставить антисептики на станциях метро.

Важно обеспечить средствами индивидуальной защиты работников метро и научить их правильно ими пользоваться.

Также важно, чтобы сами же пассажиры сознательно и ответственно относились к новым условиям работы транспорта.

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Что должны делать пассажиры в метро

Не стоит пользоваться метро в пиковые часы. Возможно, удастся обсудить со своим работодателем возможность изменить рабочий график, чтобы избегать вероятных скоплений людей.

Придерживайтесь гигиены кашля и чихания. Имейте при себе антисептик, и обрабатывайте руки, каждый раз после того, как прикасались к каким-то поверхностям.

Если вы видите, что в вагоне мало свободного места – подождите, не надо лезть и нарушать социальную дистанцию. Подождите другого поезда и уважайте пространство других.

Не касайтесь руками лица, не поправляйте маску. Делайте это только после мытья рук водой и мылом или после того, как обработали руки антисептиком.



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