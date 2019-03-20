Не 18 лет: в каком возрасте человек действительно становится взрослым

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Люди взрослеют после 30 лет
Люди взрослеют после 30 лет / Фото из открытых источников

Ученые Кембриджского университета в Великобритании после исследований мозга и нервной системы, утверждают, что люди не становятся полностью взрослыми, пока им не исполнится 30 лет. Во многих странах, согласно законодательству, этот момент наступает в 18-летнем возрасте.

Профессор университета Питер Джонс на брифинге в Лондоне во время презентации исследования рассказал, что в 18 лет люди все еще подвергаются изменениям в головном мозге, которые могут повлиять на поведение и повысить вероятность развития психических расстройств, сообщает Mirror.

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Точный возраст, в котором люди становятся взрослыми, указать сложно, ведь развитие нервной системы и головного мозга у каждого индивидуально, а значит и время взросления также разное.

Переход из детства к взрослой жизни имеет много нюансов, и на это уходят десятилетия,
– объяснил Питер Джонс.

Развитие головного мозга и процессы совершенствования человека продолжаются примерно до 30 лет. Поэтому говорить о взрослении можно лишь после 30-летнего рубежа.

via GIPHY

Профессор также отметил, что этот процесс не похож на резкий переход из одного состояния в другое. Во время взросления люди находятся в процессе постепенных изменений.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования Психология Новости Здоровье
Источник: 24 Канал
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