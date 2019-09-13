Не адреналин: обнаружили новый гормон стресса

Основным сигналом, запускающим реакцию "бей или беги" – состояния, при котором организм мобилизуется для устранения угрозы – может быть не адреналин, а гормон костей.

При состоянии "бей или беги" повышается сердцебиение, происходит прилив энергии и дрожат конечности. Ученые из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете заявили, что в запуске этой физиологической реакции играет роль гормон остеокальцин, пишет Cell Metabolism.

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Он выделяется клетками-остеобластами, и до сих пор считалось, что его роль заключается лишь в регуляции роста скелета.

Гормон остеокальцин обеспечивает организм не только структурной поддержкой и защитой, но и вырабатывает клетки крови, участвует в работе иммунитета и синтезирует гормоны.

Ученые подвергали мышей стрессу и измеряли уровни различных гормонов. При этом отмечалось резкое увеличение количества как адреналина, так и остеокальцина.

Другой эксперимент над животными подтвердил, что после удаления коры надпочечников и искусственного подавления ее функций, во время стресса у них повышался уровень остеокальцина: адреналин они были неспособны вырабатывать.

Однако, мыши демонстрировали все классические признаки реакции "бей или беги". И наоборот, у животных с подавленным синтезом остеокальцина такой реакции не наблюдалось, несмотря на высокий уровень адреналина.

Ученые отмечают, что нужно провести больше исследований, чтобы дополнительно проверить механизмы реакции на стресс.

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