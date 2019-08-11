Не более двух чашек: кому стоит ограничить потребление кофе

Кофе – любимый напиток во всем мире. Несмотря на это, американские медики убеждены: людям, которые страдают от частых мигреней, нужно ограничиться двумя чашками кофе в день.

Исследователи из Гарвардского университета наблюдали сотню участников с эпизодической мигренью, которые заполняли электронные дневники каждое утро и вечером, пишет The American Journal of Medicine.

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Ежедневно участники сообщали об употреблении кофеиновых напитков, других факторах образа жизни и сроках и характеристиках каждой головной боли от мигрени.

Эксперимент длился 6 недель.

В течение этого времени исследователи обнаружили, что при употреблении одной-двух чашек кофе риск возникновения головной боли не повышался.

Зато третья чашка кофе увеличивала риск появления головной боли на 30 – 40%.

С каждой дополнительной чашкой вероятность того, что у человека начнет болеть голова, возрастает в несколько раз.

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