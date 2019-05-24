Не курение: назвали самые распространенные причины появления рака

Ученые Университета Тафтса обнаружили, что более 80 тысяч новых случаев рака, выявляемых в США ежегодно, связаны с нездоровым питанием.

Исследователи создали математическую модель для оценки заболеваемости злокачественными опухолями, которые вызываются несбалансированным применением семи видов продуктов, пишет Live Science.

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Они проанализировали данные двух национальных обследований, основанных на диетах американцев

К факторам риска ученые отнесли недостаточное количество употребления цельного зерна, фруктов, овощей и молочных продуктов, а также чрезмерное – приготовленного мяса, красного мяса и сладких напитков.

Ежегодно в США выявляют рак у 80 тысяч взрослого населения. Все – из-за плохого питания.

Это соответствует проценту случаев рака, который связан с употреблением алкоголя, и составляет 4-6% развития онкологических болезней.

Ближе всего связан с питанием рак ободочной и прямой кишки. В 2015 году более 52 тысяч случаев колоректального рака были вызваны неправильной диетой (38% от общего числа случаев колоректального рака).

На втором месте – рак полости рта, глотки и гортани (14 400 случаев). После этого – рак матки (3165 случаев) и рак молочной железы в постменопаузе (3060 случаев).

Ученые советуют увеличить потребление фруктов, овощей, цельного зерна при этом нужно уменьшить потребление мяса и сладких напитков.

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