Не лучший подарок: Супрун перечислила вред от популярных презентов

Приближается праздник: елка, гирлянды, время с родными и друзьями. А еще время выбирать подарки!Больше всего мы стараемся порадовать детей, хотим, чтобы подарок принес им максимально много удовольствия. Впрочем, подарок должен приносить пользу, а не вред. Ульяна Супрун рассказала, какие подарки лучше не дарить детям.

Ульяна Супрун вместе с образовательным проектом Здоровое питание для детей предупредила: конфеты – один из худших подарков детям.

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Сахарная бомбардировка

Конечно, можно убеждать себя, что сладости раз в год не навредят и вообще "сколько там этих праздников". Впрочем, будем откровенными: многие люди не соблюдают ограничений по потреблению сахара и не в праздничные дни. А в декабре, уже со Дня святого Николая, начинается настоящая сахарная бомбардировка.

Важно помнить, что чрезмерное потребление сахара на протяжении длительного времени способствует набору веса и увеличивает риски ожирения, является причиной проблем с зубами и повышает риски появления сердечно-сосудистых болезней, диабета и некоторых видов рака.

Значительно страдает микрофлора кишечника, а если сладостями заменять полноценные приемы пищи, то в организме может возникнуть нехватка витаминов, микроэлементов и питательных веществ.



Сладости вредят организму ребенка/Фото: Unsplash

Вред сладостей

Ульяна Супрун представила результаты первого общенационального исследования о питании украинцев, в частности детей.

Согласно ему, украинские дети потребляют слишком много сладкого. Дети младшего возраста (1-3 лет) – 47 граммов в день, дошкольники (4-6 лет) – 56 граммов в день, подростки (7-14 лет) – 67 граммов на день.

Впрочем, нормы потребления свободного сахара для взрослых, определенные ВОЗ – 25 граммов в день, максимально до 50 граммов в день.

Свободный сахар – тот сахар, который добавляется к пищевым продуктам, а также естественно содержится в меде, фруктовых соках, смузи.

А теперь добавьте в этот список магазинные сладости, содержащие не только сахар, но и различные подсластители, соли, консерванты. Часто в них есть также трансжиры, повышающие риски возникновения онкологических и сердечно-сосудистых болезней.

Рацион с высоким содержанием трансжиров повышает риск возникновения сердечно-сосудистых болезней на 21%, а смертности – на 28%. В частности, влияет на иммунные реакции организма, что чревато воспалениями,

– отмечает Ульяна Супрун.

ВОЗ анонсировала глобальную кампанию REPLACE, что предполагает полный отказ от трансжиров до 2023 года.

А пока в Украине разрешено использовать трансжиры в пищевых продуктах, стоит самостоятельно заботиться о себе и своих детей. Поэтому всегда обращайте внимание на этикетки конфет, а также печенья.

Если вы видите слова "гидрогенизированные растительные жиры" – оставьте такие сладости на полке.



Всегда читайте состав сладостей, которые покупаете/Фото: Unsplash

Сколько сахара допустимо в рационе детей

Национальная служба здоровья Британии рекомендует: для детей 4-6 лет – до 19 граммов на день;

для детей 7-10 лет – до 24 граммов в день;

до 24 граммов в день; детям старше 11 лет и взрослым – до 30 граммов в день;

для детей младше 4 лет следует избегать подслащенной еды и напитков.

Сладости, которые готовят без белого сахара (в частности с добавлением меда, агавового сиропа, коричневого сахара) считаются здоровой альтернативой. Однако их потребление также необходимо ограничивать.

Ассоциацию "конфеты = праздник" придумали взрослые. Однако, для детей главное забота, которую можно проявить другими способами!



Лучше готовьте сладости самостоятельно/Фото: Unsplash

Лучше проведите свободное время вместе: посетите выставку, парк, поиграйте дома – вариантов множество.

А если все-таки хочется подарить ребенку сладкое, отдавайте предпочтение фруктам, сухофруктам, пастиле.

Хорошей альтернативой будет совместное приготовление домашних сладостей.

Таким образом вы будете уверены в качестве продуктов, из которых готовите блюда, а для детей это будет не просто конфета или кусок торта, а проведенное с родителями время.