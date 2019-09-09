Не миф: подтвердили признак, свидетельствующий о высоком интеллекте

Сегодня до сих пор существует стереотип о том, что люди с высоким интеллектом чаще носят очки, чем те, у кого хорошее зрение.

Ученые Эдинбургского университета провели масштабное исследование и нашли закономерность между плохим зрением и интеллектом, пишет Nature Communications.

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В эксперименте приняли участие более 300 тысяч людей в возрасте от 16 до 102 лет. Они представляли разные страны Северной Америки, Европы и Австралии.

Выяснилось, что среди участников научного эксперимента 28% участников с высоким интеллектом должны носить очки или линзы, а 32% – были близорукими.

Эта часть участников имела лучшие показатели здоровья: они значительно менее склонны испытывать гипертонию, стенокардию, менее подвержены риску инфаркта, рака легких или остеоартрита. Что касается других участников, носители очков на 30% меньше склонны к депрессиям и на 17% имеют больше шансов прожить дольше.

Ученым также удалось найти "веские генетические связи между когнитивными функциями, скоростью реакции и множеством показателей здоровья, включая зрение, давление и продолжительность жизни".

Всего исследователи идентифицировали 148 участков генома, которые связывают с высокими результатами в когнитивных тестах, и 42 участка, связанных со скоростью реакции. О 58 из них не было до сих пор известно.

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