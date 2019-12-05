Не ослепнешь: чем на самом деле мастурбация полезна для здоровья

Мастурбация – табуирована тема, когда люди слышат это слово, то смущаются и стыдятся. Об этом не принято говорить и вспоминать, а в некоторых религия "рукоблудство" считается грехом. Но с медицинской точки зрения все иначе – мастурбировать полезно и иногда даже необходимо.

Трудно сказать сколько взрослых украинцев мастурбируют, таких опросов мы не смогли найти. Но есть большое исследование, в котором участвовало 5865 американцев. Вот, что оно показало: 85% женщин и 93% мужчин в возрасте 25-29 лет мастурбировали хотя бы раз в жизни.

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В чем вред мастурбации?

Вреда почти нет, кроме психологического – она ​​может становиться навязчивой.

Стоит насторожиться, если:

не можете отказаться от самоудовлетворения, и поэтому страдает повседневная деятельность, работа или учеба,

перестаете уделять внимание партнеру, друзьям или семье и пропускаете важные даты и праздники.

Польза мастурбации

Мастурбация положительно влияет на наше психическое и физическое состояние.

Оргазм сопровождается выбросом эндорфинов – веществ, улучшающих настроение и блокирующих боль. Таким образом, самоудовлетворение помогает:

Еще один плюс: при мастурбации нельзя забеременеть или заразиться ИППП. Однако, если вы мастурбируете с партнером (да, так тоже можно) эти риски сохраняются, так как в процессе можно обменяться не только приятными ощущениями, но и микробами.



Мастурбация может улучшить половую жизнь

Также есть исследование, которое доказывает, что мастурбация помогает быстрее выздороветь при простуде. Оргазм действительно повышает активность иммунных клеток, которые защищают нас от вирусов.

Проблема в том, что исследование проводилось только на 11 людях. Поэтому всерьез рассчитывать на мастурбацию, как на способ профилактики простуды, не стоит.

Во время оргазма у мужчин высвобождается куча гормонов. Часть из них связаны со сном. Например, пролактин дает организму команду отдохнуть и вызывает ощущение усталости. А окситоцин помогает побороть стресс и расслабиться. Поэтому мастурбация вполне подходит на роль снотворного для мужчин. У женщин, к сожалению, это работает иначе и часто становится причиной недоразумений: девушка после оргазма хочет говорить, а парня "вырубает".

Поэтому мастурбировать или нет – выбор за вами. Но точно стоит перестать верить в мифы и во вред самоудовлетворения.

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