Не ослепнешь: чем на самом деле мастурбация полезна для здоровья

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Мастурбация – табуирована тема, когда люди слышат это слово, то смущаются и стыдятся. Об этом не принято говорить и вспоминать, а в некоторых религия "рукоблудство" считается грехом. Но с медицинской точки зрения все иначе – мастурбировать полезно и иногда даже необходимо.

Трудно сказать сколько взрослых украинцев мастурбируют, таких опросов мы не смогли найти. Но есть большое исследование, в котором участвовало 5865 американцев. Вот, что оно показало: 85% женщин и 93% мужчин в возрасте 25-29 лет мастурбировали хотя бы раз в жизни.

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В чем вред мастурбации?

Вреда почти нет, кроме психологического – она ​​может становиться навязчивой.

Стоит насторожиться, если:

  • не можете отказаться от самоудовлетворения, и поэтому страдает повседневная деятельность, работа или учеба,
  • перестаете уделять внимание партнеру, друзьям или семье и пропускаете важные даты и праздники.

Польза мастурбации

Мастурбация положительно влияет на наше психическое и физическое состояние.

Оргазм сопровождается выбросом эндорфинов – веществ, улучшающих настроение и блокирующих боль. Таким образом, самоудовлетворение помогает:

Еще один плюс: при мастурбации нельзя забеременеть или заразиться ИППП. Однако, если вы мастурбируете с партнером (да, так тоже можно) эти риски сохраняются, так как в процессе можно обменяться не только приятными ощущениями, но и микробами.

Мастурбація може покращити статеве життя
Мастурбация может улучшить половую жизнь

Также есть исследование, которое доказывает, что мастурбация помогает быстрее выздороветь при простуде. Оргазм действительно повышает активность иммунных клеток, которые защищают нас от вирусов.

Проблема в том, что исследование проводилось только на 11 людях. Поэтому всерьез рассчитывать на мастурбацию, как на способ профилактики простуды, не стоит.

Во время оргазма у мужчин высвобождается куча гормонов. Часть из них связаны со сном. Например, пролактин дает организму команду отдохнуть и вызывает ощущение усталости. А окситоцин помогает побороть стресс и расслабиться. Поэтому мастурбация вполне подходит на роль снотворного для мужчин. У женщин, к сожалению, это работает иначе и часто становится причиной недоразумений: девушка после оргазма хочет говорить, а парня "вырубает".

Поэтому мастурбировать или нет – выбор за вами. Но точно стоит перестать верить в мифы и во вред самоудовлетворения.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Мужское здоровье Здоровье Мифы о здоровье Женское здоровье Секс Психология
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