Не ослепнешь: чем на самом деле мастурбация полезна для здоровья
Мастурбация – табуирована тема, когда люди слышат это слово, то смущаются и стыдятся. Об этом не принято говорить и вспоминать, а в некоторых религия "рукоблудство" считается грехом. Но с медицинской точки зрения все иначе – мастурбировать полезно и иногда даже необходимо.
Трудно сказать сколько взрослых украинцев мастурбируют, таких опросов мы не смогли найти. Но есть большое исследование, в котором участвовало 5865 американцев. Вот, что оно показало: 85% женщин и 93% мужчин в возрасте 25-29 лет мастурбировали хотя бы раз в жизни.
Также по теме: Для чего люди мастурбируют перед сексом
В чем вред мастурбации?
Вреда почти нет, кроме психологического – она может становиться навязчивой.
Стоит насторожиться, если:
- не можете отказаться от самоудовлетворения, и поэтому страдает повседневная деятельность, работа или учеба,
- перестаете уделять внимание партнеру, друзьям или семье и пропускаете важные даты и праздники.
Польза мастурбации
Мастурбация положительно влияет на наше психическое и физическое состояние.
Оргазм сопровождается выбросом эндорфинов – веществ, улучшающих настроение и блокирующих боль. Таким образом, самоудовлетворение помогает:
- справиться со стрессом и нервозностью;
- снять судороги и нагрузки мышц;
- усилить чувствительность и сделать секс с партнером приятным;
- укрепить отношения в паре.
Еще один плюс: при мастурбации нельзя забеременеть или заразиться ИППП. Однако, если вы мастурбируете с партнером (да, так тоже можно) эти риски сохраняются, так как в процессе можно обменяться не только приятными ощущениями, но и микробами.
Мастурбация может улучшить половую жизнь
Также есть исследование, которое доказывает, что мастурбация помогает быстрее выздороветь при простуде. Оргазм действительно повышает активность иммунных клеток, которые защищают нас от вирусов.
Проблема в том, что исследование проводилось только на 11 людях. Поэтому всерьез рассчитывать на мастурбацию, как на способ профилактики простуды, не стоит.
Во время оргазма у мужчин высвобождается куча гормонов. Часть из них связаны со сном. Например, пролактин дает организму команду отдохнуть и вызывает ощущение усталости. А окситоцин помогает побороть стресс и расслабиться. Поэтому мастурбация вполне подходит на роль снотворного для мужчин. У женщин, к сожалению, это работает иначе и часто становится причиной недоразумений: девушка после оргазма хочет говорить, а парня "вырубает".
Поэтому мастурбировать или нет – выбор за вами. Но точно стоит перестать верить в мифы и во вред самоудовлетворения.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.