Не паниковать, а действовать: советы Супрун, как защититься от коронавируса

Вместо того, чтобы паниковать следует мобилизовать свои силы и работать над тем, чтобы избежать заражения и распространения коронавируса.

Ульяна Супрун призвала прекратить коронавирусный "фестиваль паники и истерики" и направить общественную тревожность в конструктивном направлении. Поэтому, экс-чиновница рассказала о чем следует позаботиться.

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Аптечки в офисах

Даже без эпидемий на рабочем месте должен быть набор для оказания первой медицинской помощи. В случае инфекционных заболеваний важны, прежде всего, термометр и медицинская маска, которыми следует воспользоваться до получения инструкций от врача по телефону.

Содержание офисной аптечки: стерильные бинты разного размера; капли для промывания глаз, стерильные треугольные перевязки; булавки; стерильные ватные диски, пластырь; скотч; салфетки стерильные нитриловые рукавицы; дистиллированная вода для промывания ран; ожоговые повязки; зажим, пинцет, ножницы.

Удаленная работа

Офисам и государственным учреждениям, следует подумать о возможности работы всех или части сотрудников дистанционно. Ведь существует электронный документооборот, серверы, где хранятся данные и документы, и безналичный расчет.



Работа на дому сокращает риски инфицирования / Фото: Unsplash

Поскольку коронавирус у людей молодого и среднего возраста часто имеет только умеренные симптомы простуды, то работникам и их руководству придется пересмотреть практику "наглотаться таблеток и пойти работать". В случае инфекционных болезней она вредна для всех. Командировки и встречи придется сократить.

Аптечка дома

Могут пригодиться жаропонижающие препараты, лекарства, которые принимают при запорах или при поносе, и обезболивающие. При наличии хронических болезней следует иметь запас своих лекарств в отдельном месте, и инструкцию по их приему. Если что-то с вами случится, то люди, которые будут ухаживать за вами, смогут дать по схеме нужные препараты.

И к слову. Если у вас сахарный диабет 1 типа, астма, эпилепсия, возможны панические атаки или другие состояния, когда вы нуждаетесь в помощи и/или защиты в толпе, следует иметь при себе ламинированную карточку с инструкцией, что с вами делать, контакты близких, адрес и нужные лекарства.



При контакте с людьми пользуйтесь масками / Фото: Unspalsh

План на случай инфекционной болезни

Специалисты советуют для людей с подозрением на коронавирус остаться дома, позвонить в больницу и описать свое состояние.

В случае инфекции, больным людям нужны изоляция, отдельная посуда и полотенца, спокойствие, маска, а тем, кто за ними ухаживает, нужно мыть руки, убирать и проветривать помещения, использовать обычные дезинфектанты для уборки и обязательно нужен отдых.

Если вы живете сами, то позаботьтесь о том, что в случае, если с вами что-то случилось (это может быть не только болезнь, но и несчастный случай), следует держать связь с кем-то, кто имеет ключ от вашей квартиры, и сможет прийти. Запланируйте все заранее, и подумайте о резерве пищи, воды.

Всегда хорошо иметь дома запас питьевой воды и пищи на несколько дней. Особенно, если у вас дома есть дети или родственники пожилого возраста.

Бежать и скупать все в магазине не надо, но иметь определенный запас продуктов дома хорошая идея. Если вы будете на домашнем лечении, то продукты вам могут оставлять и под дверью знакомые или родственники.

Вакцинация. Вакцину от Covid-2019 начнут клинически исследовать только в апреле этого года. Но сейчас можно уменьшить вероятность паники, истерики и пребывания в инфекционном отделении благодаря вакцинации от пневмококковой инфекции. Стоит сделать и прививку от гриппа.



Чтобы избегать толпы – езжайте на работу на велосипеде / Фото: Unsplash

Велосипед или самокат

Чтобы уменьшить риски заболеть – избегайте толпы и пребывания в людных местах. Именно такой средой является общественный транспорт. Поэтому выбирайте альтернативы – прогулки пешком или передвижение на велосипеде.

Если пользуетесь общественным транспортом, то после нужно тщательно помыть руки водой и мылом, не касаться глаз, носа или рта в транспорте до тех пор, пока не помоете руки.

Подготовка к "Ааа, все пропало, эпидемия" отличается от наличия "Плана Б здорового человека". Жизнь требует от нас смелости, стойкости и способности к импровизации. Используйте свою энергию перед страхом коронавируса на действия, которые увеличат ваше сопротивление внезапным бедствиям, – подытожила Ульяна Супрун.

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