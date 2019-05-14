Не пейте слишком горячим: Супрун рассказала о пользе и вреде кофе

Кофе может как быть полезным, так и вредить здоровью людей. Впрочем, если умеренно потреблять этот напиток ради удовольствия, а не стимуляции мозга, то он может проявлять полезные свойства.

В 2016 году кофе внесли в список веществ с противоопухолевым действием, рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Чем полезен кофе?

По словам Супрун, сейчас кофе считают элементом здорового рациона. В частности, кофе хорошо влияет на такие процессы в нашем организме:

Улучшает состояние кровеносных сосудов и тем самым уменьшает риск атеросклероза. На 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С. Уменьшает проявления панкреатита (воспаление поджелудочной железы, – Здоровье24). У некоторых людей кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона. У людей, которые быстро перерабатывают кофеин, кофе снижает развитие сердечно-сосудистых болезней. Те, кто регулярно и умеренно потребляют кофе, имеют на 15% более низкую вероятность преждевременной смерти. Любители кофе реже болеют диабетом, а у диабетиков кофе препятствует образованию висцерального жира (на животе). Кофе повышает давление и улучшает мозговое кровообращение. Кофе стимулирует образование фактора роста нервов BDNF (другими стимуляторами его синтеза является бег, танцы и интервальное голодание). Увеличивает сфокусированность, борется с сонливостью и улучшает настроение.

Чем кофе может вредить?

• Первой причиной является медленное обезвреживание кофеина.

Как рассказала Супрун, кофеин, как и лекарства и стероидные гормоны, проходит обезвреживание в печени. Владельцы "медленных" цитохромов долго обезвреживают кофеин, поэтому он может вызвать тахикардию, гипертензию, боли в сердце, тревожность и нарушение сна.

Также кофе активирует симпатическую нервную систему. Отсюда вывод: если кофе на вас сильно действует, от него колотится сердце, вам тревожно, пересыхает во рту и пропадает сон — не пейте кофе. Именно вам он вреден.

• Второй вредной причиной является зависимость от кофе.

Часто, если мы мало спим, но нужно сосредоточиться, мы пьем много кофе, который в конечном итоге перестает действовать. В этой ситуации вреден не сам кофе, а хронический недостаток сна.

Как возникает зависимость? Сначала от кофе хорошо: он вызывает выброс гормонов, которые дают ощущение удовольствия, бодрости или радости. Кофе может вызвать условный рефлекс одним только ароматом или контекстом потребления. В результате кофеин "тормозит торможение", а мозг продолжает высвобождение нейромедиаторов возбуждения. Но вечно так продолжаться не может: нейромедиаторы заканчиваются, начинают действовать другие механизма ощущения усталости и истощения, а мозг увеличивает количество аденозиновых рецепторов. В результате, чтобы их все заблокировать, следует принять еще больше кофе.

Что делать? Смириться с тем, что хочется спать, и выспаться. Если вы чувствуете, что стали зависимы от кофе, то стоит не пить кофе несколько недель. Только тогда количество аденозиновых рецепторов уменьшится до привычного уровня.

• Кроме того, кофе вредит, если его сочетать с лакомствами и/или молоком.

Такое незаметное потребление сладостей с содержанием трансжиров и без каких-либо полезных веществ, как клетчатка или витамины, — вредит здоровью.

Зато молоко не является абсолютным злом, оно вредит прежде всего людям с непереносимостью лактозы, то есть неспособностью расщеплять сахар молока. Какой вывод? Кофе лучше запивать водой, пить без сахара и лакомств или молока. Большое латте с сахаром не должен быть заменителем своевременного и полноценного блюда.

Как определить, сколько кофе пить?

Прежде всего, вы должны опираться на свои ощущения от кофе. Если он на вас "не действует", то можете пить эквивалент до 6 порций эспрессо в день. Если кофе вас слишком возбуждает, то употребляйте не больше порции в день.

– Официальные источники чаще всего советуют пить до четырех порций кофе в день — эквивалент 400 мг кофеина.

– Если вам стоит "сделать рывок", но сил нет, выпейте кофе и поспите 15 минут. Во время сна в мозгу станет меньше аденозиновых рецепторов, и кофеину будет легче заблокировать остальные. Такой трюк поможет чувствовать себя бодрее.

– Не пейте кофе, а также другие напитки, слишком горячими. Это увеличивает риск рака пищевода.

– Атлеты могут улучшить ощущения на забеге или тренировке, если выпьют крепкий большой кофе и запьют его соком.

– Кофе можно пить беременным женщинам, но 1-2 раза в день. Во время беременности кофеин разрушается медленнее, и это следует учитывать. Высокие дозы кофеина во время беременности увеличивают риск выкидыша или рождения ребенка с малым весом.

– Когда пьете кофе, учитывайте не размер порции, а количество молотого кофе, взятого для приготовления.

– Кофе может увеличивать риск остеопороза, но в случае, что его пьют женщины в менопаузе в количестве около 8 порций в день.

– Кофе в сочетании с сигаретами увеличивает удовольствие от того и другого; сигаретный дым продлевает действие кофе, то есть замедляет обезвреживание кофеина, а у некоторых людей кофе улучшает обезвреживание бензопирена сигаретного дыма.

– Избегайте энергетических напитков, содержащих кофеин. Там его доза очень высокая, к тому же в них слишком много сахара и дополнительных стимуляторов.

Помните, чтобы кофе приносил пользу и оставался элементом здорового рациона, потребляйте его умеренно и руководствуйтесь ощущениями своего организма.

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