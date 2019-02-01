Не помогает: ученые опровергли пользу завтрака для похудения

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Ученые опровергли пользу завтрака для похудения
Ученые опровергли пользу завтрака для похудения / unsplash.com

Международная группа ученых выяснила, что завтрак не помогает сбросить вес, как считалось ранее, а наоборот, способствует его набору.

Они изучили 13 исследований, которые провели в США, Великобритании и Японии в период с 1993 по 2016 год, пишет BMJ.

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В исследовании приняли участие 2 тысячи человек, их поделили на две группы.

Как выяснилось, та часть испытуемых, которая не пропускала утреннего приема пищи, потребляла ежедневно примерно на 260 калорий больше, чем другие участники. А вот вес первой группы была примерно на 0,4 килограмма больше, чем второй. Именно этот факт ставит под сомнение утверждение о пользе завтрака для похудения.

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Ученые опровергли пользу завтрака для похудения

Исследование показало, что нет никаких доказательств того, что включение завтрака в свой рацион помогает предотвратить увеличение веса или ожирение.

По словам ученых, много выводов о пользе завтрака были основаны лишь на наблюдениях, поэтому нельзя исключить, что способствовало похудению, например, ведение здорового образа жизни или диета, а не ранний прием пищи.

Пока авторы исследования не призывают отказываться от завтраков. Эксперты собираются провести новые исследования с использованием научных методов и серьезно подтвердить или опровергнуть свою гипотезу.

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Теги: Здоровое питание Здоровая жизнь Здоровье исследования
Источник: 24 Канал
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