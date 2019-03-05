Не рентген: назвали более безопасный способ, как проверить здоровье костей

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Забудьте о рентгене: каким образом безопаснее
Забудьте о рентгене: каким образом безопаснее / energo-informative-medizin.ch

Врачи рекомендуют проверять состояние здоровья с помощью рентгеновских лучей раз в полгода-год. Часто делать эти процедуры не стоит, поскольку они могут навредить здоровью.

Исследователи из Школы остеопатической медицины в Западной Вирджинии (США) предложили оценивать состояние костей с помощью ультразвука для диагностики остеопороза, пишет Medical News Today.

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Остеопороз – что это?
Это заболевание костной ткани, при котором ее количество значительно уменьшается. При остеопорозе у человека ухудшается плотность костей, они становятся хрупкими. Растет риск возникновения переломов. Остеопороз не имеет никаких признаков.

Одно из последних исследований показало, что данные, полученные с помощью ультразвукового сканирования (эхографии), не имеют существенных различий от результатов сканирования с помощью рентгена.

Эксперты утверждают, что это один из лучших методов оценки состояния кости.

Вчені: ехографія – це один з кращих методів оцінки стану кістки

Ученые: эхография – это один из лучших методов оценки состояния кости

С помощью этой процедуры можно провести больше исследований состояния здоровья костей. Машина измеряет, как звуковые волны проходят через кость. Изобретение является портативным и не предусматривает никакого облучения.

Остеопороз поражает около 200 миллионов женщин из-за того, что у них кости тоньше, чем у мужчин. А риск развития болезни повышается во время менопаузы, когда уменьшается содержание гормона эстрогена.

Чаще всего переломы возникают в бедрах, позвоночнике и на запястьях.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Профилактика заболеваний
Источник: 24 Канал
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