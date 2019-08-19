Не считай ягнят: как привычные ритуалы для сна могут привести к бессоннице

Гигиена сна входит во все стандартные рекомендации по здоровому образу жизни. Но, оказывается, и с ней можно переборщить.

Мы лучше засыпаем, когда нам комфортно. И совсем нормально стремиться из ночи в ночь воспроизвести те условия для сна, которые нам нравятся. Кому-то достаточно правильной обстановки в комнате. Кому-то – особой позы, которая способствует расслаблению, пишет The Atlantic.

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А кому-то необходимо почистить зубы, увлажнить кожу кремом или почитать книгу. Все это называют ритуалами для сна – вы наверняка слышали советы о том, что их нужно завести, если испытываете трудности с засыпанием.

Однако у ритуалов есть и обратная сторона. Иногда люди слишком сильно к ним привязываются и страдают от этого. Вот несколько примеров.

Невозможность нужным образом обустроить свое спальное место может спровоцировать стрессовую реакцию. Беспокойство из-за несоблюдения ритуалов оказывает возбуждающее действие на психику, поэтому сон не приходит. И чем больше человек прилагает усилия, чтобы устроиться поудобнее, тем сложнее он засыпает.

Многие ритуалы сна не физиологические. Например, привычка спать на животе может со временем обернуться болью в спине, даже если в молодом возрасте это не проявляется.



Ритуалы перед сном мешают заснуть

Три совета на случай, если вы чувствуете, что ритуалы не помогают заснуть:

1. Вставать с постели, если не смогли заснуть в течении 15 минут или проснулись среди ночи. Это позволяет сохранить ассоциацию кровати именно со сном, а не с тщетными попытками заснуть.

2. Не спать днем ​​в выходные, пытаясь "наверстать" потерянный из-за бессонницы сон в будни. Так больше шансов, что к вечеру тело само потянет вас в постель, игнорируя несоблюдение ритуалов.

3. Быть готовым к сложностям. Создание новой привычки для сна занимает от 8 до 12 недель, и закрепить ее сложнее, так как бессонница деморализует. Но это станет хорошей инвестицией в здоровье.

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