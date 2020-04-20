Не стоит возлагать на вакцину против COVID-19 надежды, – советник британского правительсва
Научный советник британского правительства призывает не возлагать на эту вакцину надежды. Ее будет очень трудно сделать безопасной.
Эксперты сообщали, что введенные в мире ограничения, включая запрет на передвижение, отменят после выхода вакцины от COVID-19, пишет The Guardian.
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Но главный научный советник британского правительства сэр Патрик Уолланс (Patrick Vallance) предупредил, что рассчитывать на это не стоит, даже с учетом того, что в разных странах мира уже начались испытания с участием людей.
По его словам, недостаточно подтвердить эффективность вакцины от коронавируса, это только половина успеха. Вторая половина – гарантия ее безопасности.
Создание безопасной вакцины может занять много времени / unsplash.com
Нужно убедиться, что использование вакцины в долгосрочной перспективе не приведет к каким-либо патологиям вроде опухолей, болезней сердца, риска развития других инфекций и вирусов, опасностей для плода.
Убедиться же в этом можно путем многомесячных наблюдений за здоровьем людей разного возраста, прошедших через вакцинацию. А значит, самое раннее, когда сможет появиться по-настоящему проверенная вакцина – весна или лето 2021.
К тому времени, скорее всего, COVID-19 также исчезнет, как это произошло с его ближайшими родственниками – атипичной пневмонией.
Новые вакцины требуют длительной апробации. И только некоторые из них ее проходят полностью успешно. Коронавирус не отличается в этом плане от других болезней, и при разработке вакцины будут такие же трудности. Это требует много времени, и мы ничего не можем гарантировать,
– заявил сэр Патрик.
Течение коронавируса / Инфографика 24 канала
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