Не только коронавирус: в Китае зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Вблизи китайского города Ухань, в котором зародился смертельный вид коронавируса и распространяется по миру, произошла вспышка еще одной болезни – птичьего гриппа.
Почти 18 000 кур были выбиты после вспышки вируса H5N1. Об этом сообщает издание Metro.
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Смертельная вспышка взорвалась в Хунане, которая является соседней провинцией с эпицентром коронавируса (Хубэй). Источником болезни является ферма в Шаойонге, где были 7 850 кур, 4 500 из которых умерли от птичьего гриппа.
Китайские власти уничтожили около 18 000 птиц, чтобы не допустить распространения болезни.
Добавим, что в Украине также был зафиксирован птичий грипп – впервые за три года зафиксировано вспышку птичьего гриппа, произошло это на частном предприятии "Хутор" в селе Бугаков Немировского района Винницкой области.
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