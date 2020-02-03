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Не только коронавирус: в Китае зафиксировали вспышку птичьего гриппа

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В Китае зафиксировали вспышку птичьего гриппа / Unsplash

Вблизи китайского города Ухань, в котором зародился смертельный вид коронавируса и распространяется по миру, произошла вспышка еще одной болезни – птичьего гриппа.

Почти 18 000 кур были выбиты после вспышки вируса H5N1. Об этом сообщает издание Metro.

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Смертельная вспышка взорвалась в Хунане, которая является соседней провинцией с эпицентром коронавируса (Хубэй). Источником болезни является ферма в Шаойонге, где были 7 850 кур, 4 500 из которых умерли от птичьего гриппа.

Китайские власти уничтожили около 18 000 птиц, чтобы не допустить распространения болезни.

 
Птичий грипп – что это?
Инфекционное заболевание птицы, которое вызвано вирусами гриппа А – H5N1, который бывает в основном у птиц, очень заразный у птиц и может быть причиной их смерти. Птичий грипп относится к большой группе различных вирусов гриппа, которые сначала поражают птиц. Вирусы гриппа редко могут заразить человека.

Добавим, что в Украине также был зафиксирован птичий грипп – впервые за три года зафиксировано вспышку птичьего гриппа, произошло это на частном предприятии "Хутор" в селе Бугаков Немировского района Винницкой области.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Китай Лечение
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