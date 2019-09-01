Не во время операции: назвали самый опасный период для пациентов

Многие семьи с нетерпением ждут, чтобы услышать от хирурга, пережил ли их близкий операцию. Но исследование ученых из Канады показывает, что в операционной умирает очень мало пациентов.

Автор исследования П. Дж. Деверо (P.J. Devereaux) с командой изучили данные более 40 тысяч пациентов старше 45 лет, которые перенесли операции (кроме вмешательств на сердце), пишет журнал CMAJ.

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Они пытались сопоставить данные с целью изучения самого опасного периода для пациентов до, во время или после операции – которые приводят к осложнениям и смерти.

Как выяснилось, 5 человек (менее 1% пациентов) умерли на операционном столе. Еще 500 пациентов (70%) умерли в больнице.

210 смертей (29%) связаны с периодом, когда пациентов выписали домой.

Большинство смертей связывают с тремя осложнениями: сильным кровотечением, нарушением работы сердца и инфекцией кровообращения.

У половины пациентов наблюдалось высокое кровяное давление, у каждого пятого был диабет, а у 13% – ишемическая болезнь сердца.

Пациенты, которые пережили сильное кровотечение после операции, в 2 раза чаще умирают в течение 30 дней, чем больные, у которых нет этого осложнения. Пациенты, у которых развиваются нарушения сердечной деятельности, умирали вдвое чаще. Пациенты с сепсисом в течение 30 дней умирают более чем в 5 раз чаще тех, у кого не было инфекции.



Посляоперационный период – самый опасный для пациентов

Основным осложнением, вызвавшим смерть, было воспаление. Операция приводит к воспалительной реакции. А это влечет за собой нарушение работы одного или нескольких органов: почек, сердца, легких, др.

Вывод ученых: врачам и родственникам пациентов, которые перенесли операцию, важнее сосредоточить внимание на послеоперационном уходе и уходе за пациентами в домашних условиях.

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