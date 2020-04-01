Не во всех 17 летальных случаях причиной смерти был коронавирус, – Ляшко
По состоянию на 1 апреля, в Украине зафиксировано 17 летальных случаев у людей, которые болели COVID-19. Но не у всех коронавирус был причиной смерти.
Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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Он добавил, что в ближайшее время на сайте Минздрава разместят информацию о каждом летальном случае.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
“Если говорить о летальных случаях, то нужно отметить, что в эту статистику коронавирусной болезни попадают все случаи, в которых был диагностирован COVID-19. Но это не значит, что у всех 17 случаев причиной смерти является коронавирус. Проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай мы прослеживаем, что смерть происходит по другим причинам, поэтому в ближайшее время на сайте мы покажем подробную информацию по каждому из 17 случаев”.
Но Ляшко обратил внимание, что наибольшая летальность регистрируется у людей с сахарным диабетом.
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