Не все люди с аутизмом – гении: Супрун опровергла мифы об этом расстройстве

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Мифы об аутизме
Мифы об аутизме / Фото из свободных источников

Люди с аутизмом во всех странах мира сталкиваются с дискриминацией и нарушением их прав. Существует много мифов, например, что все люди с аутизмом похожи на героя Дастина Гофмана в фильме "Человек Дождя" (Rain Man). На самом деле каждый человек индивидуален и имеет свои особенности и свои возможности.

Чтобы не допускать нарушения прав других, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала больше узнавать друг о друге и опровергла ряд стереотипов об аутизме.

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Что такое аутизм?Аутизм или погружение в себя – распространенное расстройство, когда человек испытывает трудности в обществе, ему трудно общаться с другими. Такие люди нуждаются в особых условиях, но правильный подход к детям и взрослым с аутизмом позволяет им получить образование и социализироваться, быть полноправными членами общества.

Распространенные мифы об аутизме:

Аутизм – это болезнь

На самом деле расстройства аутистического спектра – это не болезнь, а нарушение развития. У человека возникают трудности с социальным взаимодействием и общением. Аутизм невозможно вылечить, но со временем можно скорректировать и адаптировать человека к социальной жизни.

Аутизм связан с вакцинацией

Многочисленные исследования доказывают, что вакцины ни в коем случае не могут спровоцировать развитие аутистических расстройств у детей. Однако существует много других факторов, которые увеличивают вероятность появления у ребенка аутизма, в частности факторы окружающей среды и генетики.

Аутизм – редкое нарушение

1 ребенок из 160 страдает расстройством аутистического спектра. В Украине зарегистрировано более 7 тысяч таких детей (7 тысяч 491 ребенок в 2017 году).

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Все люди с аутизмом – гении или имеют нарушения интеллекта

Все люди разные. Да, среди аутистов них есть те, кто может решать сложные математические задачи и обладает феноменальной памятью. А есть люди и со средними способностями. Люди с аутизмом могут быть чрезвычайно одаренными, однако им требуется гораздо больше времени, чтобы научиться чему-то очень простому.

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Не все люди с аутизмом являются гениями или имеют нарушения интеллекта

Люди с аутизмом замкнутые, не хотят общаться и им никто не нужен

Это не так. Все испытывают потребность в общении. У людей с аутизмом могут возникать трудности с использованием социальных навыков, поэтому им сложнее строить отношения. Но еще никто не отказывался от друзей, которые могут выдать поддержку и понимание.

Как выявить аутизм у ребенка?

Если вы заметили у ребенка ощутимое нарушение речи, отсутствие эмоционального контакта с людьми (прежде всего – родителями), склонность к уединенности, тревожность среди других людей, вспышки гнева из-за неудач, стереотипное поведение (ребенок делает одни и те же действия в течение долгого времени: повторяет одно и то же слово, бегает по кругу, раскачивается из стороны в сторону и т.п.) – расскажите об этом врачу ребенка. Отдельные симптомы у ребенка не означают, что у него аутизм. Однако необходимо получить квалифицированный ответ.

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Теги: Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Здоровая жизнь Новости Здоровье Здоровье Лечение
Источник: 24 канал
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