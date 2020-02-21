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Не выдумывайте ерунду, - эвакуированная украинка из Уханя об условиях в "Новых Санжарах"

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Эвакуация украинцев из Уханя: Новые Санжары / Полтавщина

Украинка Александра Волкова 20 февраля вернулась в Украину из Уханя спецрейсом SkyUp. Сейчас она проживает в санатории "Новые Санжары" и уверяет, что рада вернуться домой.

19 февраля девушка выложила видео с условиями комнаты, в которую ее заселили. Некоторые СМИ осветили это так, якобы украинка жалуется на условия, в которых оказалась.

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Зато Александра заявляет, что СМИ восприняли ее слова неправильно, а условия ее вполне устраивают. На видео-сторез, опубликованном девушкой ранее, было видно, как девушки просто смеются с поломанных дверей и душа, бьющегося током.

Дорогие комментаторы, которые от моего имени пишут, что я чем-то недовольна. Я рада, что я приехала, и мне абсолютно все равно, в каких условиях я живу. Я четыре года прожила в общежитии, и меня ничем не напугать. А вы не придумывайте свои глупости,
– заявила Александра Волкова.

Девушка добавила, что эвакуированные не могут давать интервью и попросила представителей СМИ не использовать ее "сторис". Впоследствии она поблагодарила все службы, которые были причастны к эвакуации.

Столкновения в Новых Санжарах: основное

  • Жители поселка Новые Санжары 19 февраля устроили массовые протесты и выступали против размещения в их медцентре эвакуированных из китайского Уханя людей.
  • Утром 20 февраля к поселку съехалась полиция и Национальная гвардия Украины, привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
  • В течение четверга местные жители перекрывали дороги, жгли шины и даже устроили стычки с правоохранителями. Когда полицейским вечером 20 февраля удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными, местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердечки.
  • В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданское лицо. Им оказывают помощь медики.
  • Национальная полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.
  • Заметим, самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину утром 20 февраля. Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов коронавируса или иной простуды.
  • На карантине в Новых Санжарах находятся 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете. В помещении медцентра будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Медицина Новости Полтавы Новые Санжары Коронавирус 2020
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