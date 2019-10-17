Не ждите от нас быстрого решения, – Радуцкий о легализации каннабиса

В Комитете по вопросам здоровья нации отметили, что понимают важность принятия Закона о легализации каннабиса. Однако, считают, что спешить не стоит, ведь общество имеет неоднозначное отношение к каннабису.

В Комитете еще раз напомнили, что много людей в обществе путают легализацию употребления каннабиса с целью развлечения и легализацию медицинского каннабиса.

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"Дело идет о каннабиноидных препаратах – мы говорим сейчас лишь о них. О медицинском применении каннабиса, применении с высоким уровнем контроля государства.

Система контроля каннабиса сложнее даже системы опиоидных препаратов. Но я считаю, что это надо сделать, мы не можем затягивать рассмотрение этого вопроса. Ведь 2 млн людей чувствуют боль", – добавил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в свою очередь отметил, что закон о легализации действительно не имеет отношения к бытовому каннабису.

В обществе неоднозначное видение этого решения. Мы точно считаем, что медицинский каннабис должен стать доступным в стране, единственное, что мы не хотим спешить. Только в нашем комитете рассматривается несколько законопроектов.

"Мы не обещаем сделать это в турборежиме. Мы будем очень хорошо изучать. Потому что это неоднозначный вопрос в обществе. Но с другой стороны есть ветераны АТО, есть люди с онкологическими заболеваниями, с Болезнью Альцгеймера для которых это единственная возможность облегчить жизнь".

Поэтому мы относимся к этому вопросу с большой ответственностью, но не ждите от нас быстрого решения,

– подытожил Радуцкий.