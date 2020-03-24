Неадекватная реакция: женщина с подозрением на коронавирус устроила скандал в "Борисполе"

Женщина, экспресс-тест которой показал положительный результат, отказалась от госпитализации и пыталась покинуть территорию аэропорта "Борисполь". Она прилетела эвакуационным рейсом из-за страны ЕС.

Несмотря на требования врачей, она хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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После разъяснительной работы, ее все же отправили в одну из больниц Киева для дальнейшего обследования.

В то же время в Госпогранслужбе назвали реакцию женщины не совсем адекватной.

Что известно об эвакуации украинцев из-за границы

Украина закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение на время карантина, наше государство продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты.

По состоянию на 24 марта дипломатам уже удалось вернуть более 73 тысячи украинцев.

Все, кто возвращаются в Украину из-за границы должны пробыть две недели в изоляции. За соблюдением этого правила будут следить полицейские.

В Министерстве инфраструктуры анонсировали еще 29 авиарейсов, которыми украинцы смогут вернуться из разных мировых столиц. Подробнее со списком направлений можно ознакомиться по ссылке.



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