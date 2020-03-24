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Неадекватная реакция: женщина с подозрением на коронавирус устроила скандал в "Борисполе"

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Женщина, экспресс-тест которой показал положительный результат, отказалась от госпитализации и пыталась покинуть территорию аэропорта "Борисполь". Она прилетела эвакуационным рейсом из-за страны ЕС.

Несмотря на требования врачей, она хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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После разъяснительной работы, ее все же отправили в одну из больниц Киева для дальнейшего обследования.

В то же время в Госпогранслужбе назвали реакцию женщины не совсем адекватной.

Что известно об эвакуации украинцев из-за границы

  • Украина закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение на время карантина, наше государство продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты.
  • По состоянию на 24 марта дипломатам уже удалось вернуть более 73 тысячи украинцев.
  • Все, кто возвращаются в Украину из-за границы должны пробыть две недели в изоляции. За соблюдением этого правила будут следить полицейские.
  • В Министерстве инфраструктуры анонсировали еще 29 авиарейсов, которыми украинцы смогут вернуться из разных мировых столиц. Подробнее со списком направлений можно ознакомиться по ссылке.

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Какие есть тесты на коронавирус / Инфографика 24 Канала

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Автор: Эмал Наби
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Киева Новости Борисполя Украинские туристы застряли за рубежом Госпогранслужба
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