Неадекватная реакция: женщина с подозрением на коронавирус устроила скандал в "Борисполе"
Женщина, экспресс-тест которой показал положительный результат, отказалась от госпитализации и пыталась покинуть территорию аэропорта "Борисполь". Она прилетела эвакуационным рейсом из-за страны ЕС.
Несмотря на требования врачей, она хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
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После разъяснительной работы, ее все же отправили в одну из больниц Киева для дальнейшего обследования.
В то же время в Госпогранслужбе назвали реакцию женщины не совсем адекватной.
Что известно об эвакуации украинцев из-за границы
- Украина закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение на время карантина, наше государство продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты.
- По состоянию на 24 марта дипломатам уже удалось вернуть более 73 тысячи украинцев.
- Все, кто возвращаются в Украину из-за границы должны пробыть две недели в изоляции. За соблюдением этого правила будут следить полицейские.
- В Министерстве инфраструктуры анонсировали еще 29 авиарейсов, которыми украинцы смогут вернуться из разных мировых столиц. Подробнее со списком направлений можно ознакомиться по ссылке.
Какие есть тесты на коронавирус / Инфографика 24 Канала
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