Недейственное самолечение: диетолог указала основные ошибки

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Недейственное самолечение: диетолог указала основные ошибки
Недейственное самолечение: диетолог указала основные ошибки / Коллаж Здоровье 24

Большинство из нас пренебрегает регулярными визитами к врачу, а когда уже действительно возникают проблемы со здоровьем – занимаются самолечением. Почему этого не стоит делать и какие мифы на самом деле бесполезны, читайте в статье.

Врач-диетолог настоятельно рекомендует прекратить это делать:

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  • Чистить печень, кишечник, желчный пузырь и выводить "шлаки и токсины";
  • Сдавать все анализы без перебора: кровь, кал, УЗИ, МРТ, чтобы найти причину лишнего веса;
  • Верить в особое лечебное питание при заболеваниях щитовидной железы;
  • Поднимать иммунитет имбирем, чесноком, лимоном, медом, орехами;
  • Принимать пробиотики, чтобы вылечить дисбактериоз, а то надо почистить кожу и улучшить пищеварение;
  • Проводить разгрузочные дни на соках, чтобы похудеть и чувствовать себя легче;
  • Избегать глютена и лактозы, если вы здоровы;
  • Верить, что лекарства вредны, а БАДы полезны! Например: Аквадетрим – химия, витамин D с iherb – сплошная польза;
  • Пить Бады, витамины, антиоксиданты от лечения всех болезней и "улучшения самочувствия";


Не стоит думать, что горсть витаминов ежедневно может вылечить вас от всех болезней

  • Считать, что "еда уже не та" и мы не получим из нее ничего полезного.
  • Обязательно пить витаминки!
  • Придумывать временные рамки для еды: фрукты до 12 дня, картофель до 16;
  • Достаточно, пить по 2-3 литра воды в день, а еще соки, чаи, морсы, супы, овощи и фрукты, с надеждой "очиститься и похудеть". На самом деле наш организм работает не так;
  • Боятся запивать пищу водой, а то желудок растянется и разбавить желудочный сок, а пища будет гнить;
  • Поднимать гемоглобин яблоками и гранатовым соком;
  • Думать, что соль – вредно, а морская, гималайская, розовая – полезно;
  • Пить льняное масло, чтобы получить омега-3 и массу витаминов и минералов;
  • Пить Л-карнитин, чтобы быстрее сжечь жир;
  • Съедать на неделю не более 2 яиц, а то холестерин повысится;
  • Рекомендовать кормящей маме специальную диету, чтобы у ребенка не было сыпи и колик.

Соблюдение простых правил питания, регулярное занятие спортом и просто внимание к собственному организму принесет гораздо лучший и более здоровый результат.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вдохновившись статьями адекватных коллег, решила донести до своих подписчиков простые истины, которые, надеюсь, дойдут и до всех остальных ХВАТИТ ЭТО ДЕЛАТЬ: Чистить печень, кишечник, желчный пузырь и выводить «шлаки и токсины» Сдавать все подряд, кровь, кал, УЗИ, МРТ, дабы найти причину лишнего веса(особая любовь: повышенный инсулин) Верить в особое лечебное питание при заболеваниях щитовидной железы Поднимать иммунитет имбирем, чесноком, лимоном, медом, орехами и тд Пить пробиотики, чтобы вылечить дисбактериоз, а то надо почистить кожу и улучшить пищеварение Проводить разгрузочные дни на соках, чтобы похудеть и чувствовать себя легче Избегать глютена и лактозы, если вы здоровы Верить, что лекарства вредны, а БАДы полезны! Пример: Аквадетрим - химия, витамин D с iherb - сплошная польза Пить БАДы, витамины, антиоксиданты от лечения всех болезней(и вместо лечения) и «улучшения самочувствия» Считать, что «еда уже не та» и мы не получим из нее ничего полезного, поэтому что? Обязательно пить витаминки! Придумывать временные рамки для еды: фрукты до 12, картофель до 16, а если 16:05 можно или нет? Пить насильно по 2-3 литра воды в день(а еще соки, чаи, морсы, супы, овощи и фрукты), в надежде «очиститься и похудеть» Бояться запивать еду водой, а то желудок растянется и разбавиться желудочный сок, а еда будет гнить Поднимать гемоглобин яблоками и гранатовым соком Думать, что соль - вредно, а морская, гималайская, розовая - полезно. Пить льняное масло, чтобы получить омега-3 и массу супер-пупер витаминов и минералов Пить Л-карнитин, чтобы побыстрее сжечь жир Съедать в неделю не больше 2 яиц, а то холестерин повысится Рекомендовать кормящей маме специальную гипоаллергенную диету, чтобы у ребенка не было сыпи и колик. ️Список можно продолжать бесконечно, а во что еще верите ВЫ?

Допис, поширений Диетолог, Альбина Комиссарова (@doctor_komissarova)

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Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Лекарства Здоровое питание
Источник: Здоров'я 24
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