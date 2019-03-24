Недейственное самолечение: диетолог указала основные ошибки

Большинство из нас пренебрегает регулярными визитами к врачу, а когда уже действительно возникают проблемы со здоровьем – занимаются самолечением. Почему этого не стоит делать и какие мифы на самом деле бесполезны, читайте в статье.

Врач-диетолог настоятельно рекомендует прекратить это делать:

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Чистить печень, кишечник, желчный пузырь и выводить "шлаки и токсины";

Сдавать все анализы без перебора: кровь, кал, УЗИ, МРТ, чтобы найти причину лишнего веса;

Верить в особое лечебное питание при заболеваниях щитовидной железы;

Поднимать иммунитет имбирем, чесноком, лимоном, медом, орехами;

Принимать пробиотики, чтобы вылечить дисбактериоз, а то надо почистить кожу и улучшить пищеварение;

Проводить разгрузочные дни на соках, чтобы похудеть и чувствовать себя легче;

Избегать глютена и лактозы, если вы здоровы;

Верить, что лекарства вредны, а БАДы полезны! Например: Аквадетрим – химия, витамин D с iherb – сплошная польза;

Пить Бады, витамины, антиоксиданты от лечения всех болезней и "улучшения самочувствия";



Не стоит думать, что горсть витаминов ежедневно может вылечить вас от всех болезней

Считать, что "еда уже не та" и мы не получим из нее ничего полезного.

Обязательно пить витаминки!

Придумывать временные рамки для еды: фрукты до 12 дня, картофель до 16;

Достаточно, пить по 2-3 литра воды в день, а еще соки, чаи, морсы, супы, овощи и фрукты, с надеждой "очиститься и похудеть". На самом деле наш организм работает не так;

Боятся запивать пищу водой, а то желудок растянется и разбавить желудочный сок, а пища будет гнить;

Поднимать гемоглобин яблоками и гранатовым соком;

Думать, что соль – вредно, а морская, гималайская, розовая – полезно;

Пить льняное масло, чтобы получить омега-3 и массу витаминов и минералов;

Пить Л-карнитин, чтобы быстрее сжечь жир;

Съедать на неделю не более 2 яиц, а то холестерин повысится;

Рекомендовать кормящей маме специальную диету, чтобы у ребенка не было сыпи и колик.

Соблюдение простых правил питания, регулярное занятие спортом и просто внимание к собственному организму принесет гораздо лучший и более здоровый результат.

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