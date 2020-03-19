"Недооценил этот вирус, а он убил моего отца": исповедь мужчины с Covid-19

Молодой человек, которому около 30 лет, записал видеообращение из палаты интенсивной терапии о том, как он с отцом заразился новым видом коронавируса.

Мужчина, который не назвал своего имени, записал ролик для телеканала Rai, пишет издание LB.

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Он признался, что недооценил коронавирус и ничего не сделал, чтобы предотвратить заражение, и пожалел. По его словам, из-за Covid-19 умер его отец. Поэтому мужчина записал видео, поскольку еще слишком много людей пренебрегают заболеванием, не понимая всей опасности.



Мужчина рассказал об опасности коронавируса / Скриншот из видео

Все говорят, что этот вирус похож на обычный грипп. Это не обычный грипп. Он уничтожает ваши легкие. Мой месседж прост! Оставайтесь дома эти 15 дней, побудьте с семьей, посмотрите фильмы, поиграйте с детьми, почитайте книгу. Только все вместе, если мы будем придерживаться правил, мы сможем вернуться к нормальной жизни,

– подчеркнул больной.

Мужчина сказал, что его жизнь перевернулась вверх дном и стала фильмом ужасов.

Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 Канала

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