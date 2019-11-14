Неграмотность может спровоцировать серьезные нарушения мозга

Новые исследования говорят о том, что неумение читать или писать может значительно повысить шансы на развитие деменции или болезни Альцгеймера.

Теория когнитивного резерва позволяет предположить, что гибкость мозга и способность находить альтернативные решения проблем может предотвратить симптомы болезни Альцгеймера. Умение читать и писать позволяет людям поддерживать функции мозга – подходит как и чтение газет, так и помощь детям и внукам в выполнении домашних заданий, сообщает Neurology.

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Во время нового исследования специалисты обследовали 983 людей с низким уровнем формального образования. Большинство участников родились и выросли в сельской части Доминиканской Республики, где доступ к образованию был ограничен. В среднем участникам исследования было 77 лет, и они ходили в школу максимум 4 года.

Их разделили на две группы, обнаружив, что 237 участников были неграмотными, а 746 – грамотными.



Умение читать и писать уменьшает риски деменции в 2-3 раза

На начальном этапе участники проходили медицинские обследования и участвовали в тестах памяти и соображений, а впоследствии повторно проходили тестирование каждые 18 месяцев в течение следующих 4 лет.

В начале исследования 83 человека из 237 (35%) тех, которые не умели читать или писать – имели деменцию, а с 746 грамотных участников ее имели только 134 человека (18%).

То есть в начале исследования неграмотные участники имели втрое большие риски деменции.

В конце исследования выяснили, что в первой группе деменция возникла у 114 человек с 237 (48%). Тогда как во второй группе болезнь появилась у 201 человека из 746 (27%).

После корректировки социально-экономического статуса, возраста и сердечно-сосудистых заболеваний анализ показал, что неграмотные участники имели вдвое больше шансов на развитие деменции по сравнению с теми, кто мог читать и писать.

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