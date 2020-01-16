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Неизвестная пневмония из Китая: еще в одной стране подтвердили заболевание

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Пневмония в Китае / bt.dk

В Японии после лабораторного исследования подтвердили первый случай заражения ранее неизвестным коронавирусом, который вызвал вспышку нового вида пневмонии в китайском городе Ухань.

30-летний уроженец Китая, проживающий в Японии, заразился коронавирусом после того, как посетил Ухань, пишет Kyodo News.

Также по теме: Неизвестная пневмония в Китае: все о вирусе, который уже унес жизнь мужчины

Он почувствовал недомогание 3 января, когда находился в Китае. Позже мужчина вернулся в Японию, 10 января был госпитализирован с кашлем и жаром, а через пять дней его выписали из больницы.

Сообщается, что никто из родственников мужчины и врачей, контактировавших с ним, не заразился.

Пневмонію викликає коронавірус
Пневмонию вызывает коронавирус \ bt.dk

Что еще известно о вирусе?

Вспышка неизвестной пневмонии в Ухане произошла в конце декабря 2019 года. Эпидемиологи определили, что ее причиной стал новый вид коронавируса, его обнаружили в 41 человека в Китае.

 
Коронавирус – что это?
Это вид вирусов, размножающихся в цитоплазме инфицированных клеток. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

В январе стало известно о смерти первого пациента, у которого нашли вирус. От чего точно умер мужчина, неизвестно – раньше и у него диагностировали опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.

Что делать, чтобы не заболеть?

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что спешить ограничивать поездки в Китай не стоит. Достаточно соблюдать обычные правила профилактики инфекций: регулярно мыть руки, готовить мясо и яйца в надлежащих условиях и температурах. При наличии подозрительных симптомов – обращаться к семейному врачу.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Медицина Лечение Япония Китай
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