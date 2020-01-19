Неизвестный вирус в Китае: число больных резко увеличилось
В Китае уже 62 человека заболели неизвестной пневмонией, которую вызвал новый тип коронавируса. Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, остальные – в стабильном. От этой болезни умерли 2 человека.
Еще 17 случаев заболевания зафиксировали в китайском городе Ухань, сообщили на сайте DW.
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Три случая заболевания выявлены в Таиланде и Японии у людей, приехавших из Уханя. Исследователи из Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC заявили, что количество больных сейчас может составлять 1700.
Вполне вероятно, что в Ухане может быть гораздо больше случаев вспышки нового коронавируса, чем на данный момент сообщается,
– говорится в отчете MRC.
Чтобы не подхватить коронавирус, врачи советуют:
- Регулярно мыть руки.
- Готовить мясо и яйца в надлежащих условиях и температурах.
- При наличии подозрительных симптомов, обращаться к семейному врачу.