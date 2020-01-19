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Неизвестный вирус в Китае: число больных резко увеличилось

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Неизвестный вирус в Китае / unsplash.com

В Китае уже 62 человека заболели неизвестной пневмонией, которую вызвал новый тип коронавируса. Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, остальные – в стабильном. От этой болезни умерли 2 человека.

Еще 17 случаев заболевания зафиксировали в китайском городе Ухань, сообщили на сайте DW.

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Три случая заболевания выявлены в Таиланде и Японии у людей, приехавших из Уханя. Исследователи из Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC заявили, что количество больных сейчас может составлять 1700.

Вполне вероятно, что в Ухане может быть гораздо больше случаев вспышки нового коронавируса, чем на данный момент сообщается,
– говорится в отчете MRC.

 
Коронавирус – что это?
Это род вирусов, размножающихся в цитоплазме инфицированных клеток. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека. Коронавирусы могут приводить к серьезной пневмонии, в частности к атипичной пневмонии – это тяжелый острый респираторный синдром. Его вспышка была в 2002 – 2003 годах в Китае. Смертность составила 10% больных.

Чтобы не подхватить коронавирус, врачи советуют:

  • Регулярно мыть руки.
  • Готовить мясо и яйца в надлежащих условиях и температурах.
  • При наличии подозрительных симптомов, обращаться к семейному врачу.
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Автор: Северин Трач
Теги: Таиланд Китай Здоровье Лечение
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