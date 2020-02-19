Неэффективные лекарства в гинекологии: список препаратов, которые не улучшают женское здоровье

Гинеколог представила список препаратов, которые неэффективны и не помогут женщинам забеременеть, "наладить" цикл, восстановить овуляцию, избавиться от спаек или хронического эндометрита, ВПЧ, дисплазии шейки матки, СПКЯ, эндометриоза, фиброзно-кистозной "мастопатии", миомы матки и др.

Об этом написала акушер-гинеколог Ольга Белоконь на своей странице в инстаграме.

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Какие препараты не эффективны, по словам Белоконь: Полиоксидоний, Панавир, Гропринозин, Изопринозин, Генферон, Аллокин-Альфа и другие -фероны. Также это Индинол, Тазалок, Эпигаллат.

Не лечат и не предотвращают спаек: Лонгидаза, Вобэнзим, Серрата, Дистрептаза, китайские фитотампоны.

Не помогут восстановить цикл или овуляцию: Циклодинон, Мастодинон и Тайм-фактор, Боровая матка, Лаэннек, Квинофолик, Мулимен, Цикловита, Проталис, Овариум Композитум, Дисменорм, Фемицикл, Фемименс, Гинекохель.

Миофолик, Инофолик, Фертина – это просто витамины, которые не излечивают СПКЯ (синдром поликизтозних яичников).



Неэффективные лекарства в гинекологии / Unsplash

Нельзя использовать во время беременности, не влияют на кровоток в матке: Курантил, Актовегин, Вессел Дуэ, Дипиридамол, Тивортин.

"Свечи во влагалище с аскорбиновой кислотой или антисептиками – отдельная история. Зачем они существуют и чем могут помочь – неизвестно. Бактериальный вагиноз / вагинит / кандидоз не лечат, флору не восстанавливают, они вообще не должны использоваться для лечения чего бы то ни было", – отметила врач.

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