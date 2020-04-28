Некоторые пациенты не могут побороть коронавирус около 2 месяцев

Врачи из Китая и Италии сообщили о пациентах, которые имеют положительные результаты тестов на коронавирус в течение нескольких месяцев. При этом никаких симптомов болезни у них нет. Вероятно, такая реакция организма связана со слабой иммунной системой.

Врачи из китайского Уханя, откуда началось распространение COVID-19, сообщили о пациентах, у которых вирус не выводится из организма. Несмотря на то, что пациенты не проявляют никаких симптомов болезни, тесты показывают наличие инфекции в организме. Об этом пишет издание Japan Times.

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Больные могут быть носителями вируса более 2 месяцев

По словам специалистов, каждый из этих пациентов в определенный момент получил отрицательные анализы на коронавирус, однако дополнительные тесты через 50-70 дней опять были положительными.

Чтобы избежать распространения болезни, таких пациентов оставляют на самоизоляции. Их психологическое состояние очень тяжелое: они устали от изоляции и теряют надежду на будущее.



Такие пациенты вынуждены находиться на длительной самоизоляции / Фото Unsplash

Повторные тесты на COVID-19 постоянно выявляют инфекцию в организме

Похожий случай обнаружили и в Италии, пишет Corriere Della Sera. 23-летняя модель Бьянка Доброй является носителем коронавируса уже два месяца. Девушку впервые госпитализировали с COVID-19 28 февраля, но через несколько дней отправили на домашний карантин, поскольку ее болезнь проходила в легкой форме.

С 10 марта у девушки нет никаких симптомов, однако уже шестой тест на коронавирус является положительным, поэтому ей приходится находиться в изоляции.

Интересно! Вероятность повторного заражения невелика, поскольку такие необычные пациенты все время находились под наблюдением и не контактировали ни с кем, кроме медицинского персонала.

Возможно, коронавирус задерживается в организме людей со слабой иммунной системой. Аналогичным образом порой происходит с другими инфицированными, например, гриппом и норовирусом.

Пусть там что, главный вопрос сейчас заразны ли пациенты, в организме которых инфекция задержалась так надолго. От этого зависит, как будет идти для них процесс смягчения карантина.



Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канала

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