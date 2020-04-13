Нелфинавир против коронавируса: могут ли лекарства против ВИЧ одолеть COVID-19

В поисках эффективной терапии от коронавируса, врачи тестируют препараты, которые уже доказали свою эффективность в лечении других недугов. Следовательно, новыми лекарствами против коронавируса назвали препарат Нелфинавир, который применяют в ВИЧ терапии.

Что известно о препарате и его эффективности. Почему Нелфинавир решили применять в лечении больных коронавирусом и главное, какие побочные действия препарата – читайте в материале Здоровье 24.

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Эффективность Нелфинавира против коронавируса

Японские медики заявили, что Нелфинавир блокирует размножение клеток коронавируса. Отчет об эффективности Нелфинавира в борьбе с COVID-19 опубликовали на медицинском портале bioRxiv.

Исследователи изучили действие девяти подобных препаратов и обнаружили, что Нелфинавир имел способность останавливать репликацию возбудителя COVID-19 даже при использовании малых доз.

Следовательно, ученые рекомендовали включить препарат в перечень потенциально эффективных лекарств против коронавируса.

Несмотря на то, они отметили, что пока нет проверенных и эффективных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, поэтому следует тестировать эффективные противовирусные препараты.



Нелфинавир может быть эффективным против коронавируса / Фото Unsplash

Что известно про Нелфинавир

Нелфинавир – препарат, который применяют против вируса имунодифицита человека. В случае терапии ВИЧ препарат принимают в комплексе с другими антиретровирусными лекарствами.

Механизм действия препарата Нелфинавир заключается в подавлении активного центра фермента вируса ВИЧ – протеазы и подавлении репликации вируса ВИЧ с образованием незрелых вирусных частиц, неспособных инфицировать клетки организма.

Важно! Препарат одобрили для терапевтического использования в 1997 году. Следовательно, Нелфинавир на фармрынке уже более 20 лет.



Нелфинавир имеет побочные действия / Фото Pixabay

Побочные действия Нелфинавира

Нельфинавир может вызвать ряд побочных эффектов. Метеоризм, диарея или боль в животе являются общими (т. е. их испытывают более одного из ста пациентов).

Усталость, мочеиспускание, высыпания, язвы во рту или гепатит случаются не так часто (у одного больного на одну тысячу пациентов).

Нефролитиаз, артралгия, лейкопения, панкреатит или аллергические реакции могут случаться, но редко (менее одного случая на тысячу пациентов).

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