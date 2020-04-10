Нельзя лечить COVID-19 непроверенными лекарствами, – ведущий исследователь США
Главный исследователь в рамках федеральных клинических испытаниях веществ, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом, подчеркнул, что нельзя лечить COVID-19 непроверенными лекарствами.
Об этом ученый Андре Калил рассказал в интервью New York Times.
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Доктор Калил имеет огромный опыт в поисках экспериментальных лекарств. Он участвовал в 22 марафонах поисков лекарств для различных болезней. Ученый считает, что нынешние поиски – самые важные из всех. И его нынешняя ситуация более чем смущает.
Многие препараты, которые мы считали фантастическими, на самом деле убивали людей. Очень трудно и дальше объяснять это,
– сказал он.
Калил вспомнил эпидемию лихорадки Эбола, которая охватила Африку в 2014-2016 годах. Тогда тоже некоторые врачи стали говорить, что не могут ждать научных доказательств. Медики с благими намерениями давали непроверенные лекарства. В долгосрочной перспективе ни один из этих препаратов так и не получил в США подтверждение для лечения болезни.
Сегодня большие надежды возлагают на хлорохин и гидроксихлорохин (их тоже передали Украине для лечения). Но Калил замечает, что даже когда казалось, что препарат работает в пробирках, он не всегда действовал так же в реальной жизни.
Эффективность противомалярийных препаратов против COVID-19 не доказана / unsplash.com
На самом деле ученые так и не обнаружили никаких доказательств, что лекарства против малярии как-то влияют на любые вирусы включая лихорадку Эбола. Малярию вызывает паразит, а не вирус. Однако у этих препаратов есть побочное действие. Они могут повредить печень и костный мозг, вызвать аритмию, которая способна привести к летальным последствиям в случаях пожилых пациентов и молодых с серьезными проблемами со здоровьем.
Калил подчеркивает, что еще хуже стали призывы совместить антибиотик азитромицин с лекарствами против малярии для борьбы с COVID-19. Азитромицин тоже может вызвать проблемы с сердечным ритмом. К тому же такое сочетание препаратов никогда не проверялось на безопасность для людей.
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В то время как пациенты и президент США требуют медицинское решение, Калил хочет, чтобы люди понимали, что тестирования проходят с максимальной скоростью. Вакцины и средства для лечения пока нет.
Я бы никогда не давал экспериментальный препарат любому из своих пациентов. В этом нет никакого смысла. Вы так "лечите" эмоции,
– сказал Калил.
Проблема не только в том, что экспериментальные лекарства могут не сработать или поставить пациентов под угрозу. Если их раздавать масштабно, никто никогда не узнает, действительно ли они действуют. Если пациент с COVID-19, который принимал remdesivir или хлорохин умер, значит ли это, что лекарства не сработали? Или состояние больного было слишком тяжелым? А может именно лекарства ускорили его смерть? Если же больной выжил, то это ли заслуга лекарств? Без контролируемых испытаний ответить на эти вопросы не удастся.
Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала
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