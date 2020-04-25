Немецкие ученые заявили, что часть населения может иметь иммунитет к COVID-19

Исследователи из берлинской клиники Charite обнаружили, что люди, которые ранее переболели любым коронавирусом, могут иметь иммунитет к COVID-19. Поэтому болезнь протекает в них бессимптомно или в очень легкой форме.

Про можливий імунітет до коронавірусу розповів вірусолог німецької клініки Charite Крістіан Дростен. Про це повідомляє NDR.

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Вчені вивчали Т-лімфоцити, які відіграють важливу роль у так званій надбаній імунній системі. Досліджували клітини тих, хто одужав від COVID-19, та тих, хто не заразився.

Вражає, але було встановлено, що у 34% пацієнтів другої групи були реактивні Т-клітини, хоча у них ніколи не було контакту з SARS-CoV-2,

– зазначив вірусолог.

Тобто організм розпізнавав коронавірус нового типу. На думку Дростена, це може бути пов’язане з тим, що деякі пацієнти раніше перехворіли на інший тип вірусної інфекції.

Однак вчений застерігає від поспішних висновків. Та додає, що стверджувати, що третина населення Німеччини має імунітет до COVID-19, не можна.

Що таке коронавіруси? Родина одноланцюгових РНК-вірусів, куди наразі належать 39 видів вірусів, об'єднаних у дві підродини. Один з них – SARS-CoV-2, який і спричинив пандемію коронавірусу у світі.



Віруси цієї родини вражають людину, котів, птахів, собак, велику рогату худобу, свиней, кажанів, деяких диких хижих ссавців тощо. Вперше був виділений у 1965 році в пацієнта з гострим ринітом.

Коронавірус у Німеччині: основне

Станом на 24 квітня там зафіксували 155 тисяч випадків зараження коронавірусною інфекцією. Від недуги померли 5,7 тисячі людей, одужали – 109,8 тисячі.

коронавірусною інфекцією. Від недуги померли 5,7 тисячі людей, одужали – 109,8 тисячі. Одним із факторів, який пояснює низьку смертність від коронавірусу, є велика кількість тестів, що проводяться в Німеччині.

У країні погодили план поступового виходу з режиму карантину, більшість обмежень діятиме до 3 травня.

Також у країні почали випробувати вакцину проти коронавірусу на людях.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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