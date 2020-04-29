Немецкие врачи опубликовали голые селфи в знак протеста против нехватки средств защиты: 18+
Немецкие врачи в знак протеста из-за нехватки необходимых средств индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса массово публикуют снимки в голом виде на рабочих местах.
Медики хотят продемонстрировать, что борьба с COVID-19 без средств индивидуальной защиты – это как быть голым.
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Один из врачей заявил, что обнаженность – это символ того, насколько медработники уязвимы к COVID-19 без СИЗ. Кампания проходит под девизом "Blanke Bedenken".
Немецкие врачи опубликовали голые селфи в знак протеста против нехватки средств индивидуальной защиты / Фото blankedenker.org
На одном из фото врач позирует с плакатом с надписью: "Меня учили зашивать раны. Почему я должен учиться шить маски?".
Немецкие врачи опубликовали голые селфи в знак протеста против нехватки средств индивидуальной защиты / Фото blankedenker.org
Похожая кампания развернулась во Франции под названием Dentisteàpoil – "дантист голышом". В флешмобе приняли участие в основном стоматологи.
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