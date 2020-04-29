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Немецкие врачи опубликовали голые селфи в знак протеста против нехватки средств защиты: 18+

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Немецкие врачи опубликовали голые селфи в знак протеста против нехватки средств защиты
Немецкие врачи опубликовали голые селфи в знак протеста против нехватки средств защиты / blankedenker.org

Немецкие врачи в знак протеста из-за нехватки необходимых средств индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса массово публикуют снимки в голом виде на рабочих местах.

Медики хотят продемонстрировать, что борьба с COVID-19 без средств индивидуальной защиты – это как быть голым.

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Один из врачей заявил, что обнаженность – это символ того, насколько медработники уязвимы к COVID-19 без СИЗ. Кампания проходит под девизом "Blanke Bedenken". 


Немецкие врачи опубликовали голые селфи в знак протеста против нехватки средств индивидуальной защиты / Фото blankedenker.org

На одном из фото врач позирует с плакатом с надписью: "Меня учили зашивать раны. Почему я должен учиться шить маски?".

Немецкие врачи опубликовали голые селфи в знак протеста против нехватки средств индивидуальной защиты / Фото blankedenker.org

Похожая кампания развернулась во Франции под названием Dentisteàpoil – "дантист голышом". В флешмобе приняли участие в основном стоматологи.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала​

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Курьезные новости Новости Франции Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье
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