Немецкие врачи опубликовали голые селфи в знак протеста против нехватки средств защиты: 18+

Немецкие врачи в знак протеста из-за нехватки необходимых средств индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса массово публикуют снимки в голом виде на рабочих местах.

Медики хотят продемонстрировать, что борьба с COVID-19 без средств индивидуальной защиты – это как быть голым.

Читайте также Врачи в Украине обеспечены медсредствами на четыре недели вперед, – Офис Президента

Один из врачей заявил, что обнаженность – это символ того, насколько медработники уязвимы к COVID-19 без СИЗ. Кампания проходит под девизом "Blanke Bedenken".



Немецкие врачи опубликовали голые селфи в знак протеста против нехватки средств индивидуальной защиты / Фото blankedenker.org

На одном из фото врач позирует с плакатом с надписью: "Меня учили зашивать раны. Почему я должен учиться шить маски?".

Немецкие врачи опубликовали голые селфи в знак протеста против нехватки средств индивидуальной защиты / Фото blankedenker.org

Похожая кампания развернулась во Франции под названием Dentisteàpoil – "дантист голышом". В флешмобе приняли участие в основном стоматологи.

Autour du monde, les dentistes sont tenus de voir les urgences mais sont en bas des listes de priorités pour l’EPI, mettant en danger leur santé et ceux de leurs patients.



En France, le hashtag #Dentisteapoil est le cri de ralliement de ces professionnels de la santé. pic.twitter.com/VO8XSPWnwz — Uwe Bergmann (@uwbergmann) April 25, 2020



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала​

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.