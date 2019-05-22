Немецкий хирург бесплатно оперирует украинских детей со сложными нарушениями зрения

Во Львов приехал известный немецкий хирург Клаус Экснер, который благодаря уникальной методике лечит врожденные пороки век, мешающие детям полностью открывать глаза. В Украине врач был уже одиннадцать раз и за это время помог более двум сотням маленьким пациентам со всей страны.

Клаус Экснер – немецкий пластический хирург. Львов впервые посетил во время Евро-2012. Вместе с немецкими друзьями он собрал денег, чтобы прооперировать украинских детей на благотворительной основе.

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Какие операции проводит Клаус Экснер

Чаще всего профессор оперирует птоз – врожденное опущение верхнего века. Но за семь лет визитов в Украину Клаус оперировал и врожденные пороки кистей и стоп, рубцовые деформации, а также гемангиомы – доброкачественные опухоли.



Птоз (опущение века) у детей

Как рассказал начальник управления здравоохранения Львова Владимир Зуб, за этот период нашего сотрудничества с Клаусом Экснером у нас проконсультировано более 400 детей, и более 200 детей прооперированы. За этот визит профессор уже проконсультировал 71 ребенка из 15 областей Украины.

Так, трехлетний харьковчанин Артур уже на этапе реабилитации. Во Львове ему бесплатно сделали операцию, котора за рубежом стоит больше 10 тысяч долларов. У мальчика был правосторонний птоз , у него не открывалась веко.

Уникальная медодика от Клауса Экснера

Отметим, что немецкий врач искусственных имплантов не использует. У Клауса есть собственная методика оперирования птоза.

Врач Василий Савчин “Методика Клауса Экснера в том, что он берет мышцу со лба, которая работает, и опускает ее до хряща верхнего века. Так, глаз открывается мышцей лица”.

В этот раз Клаус Экснера прооперирует почти тридцать детей за три дня. Операции продлятся до 23 мая включительно. Следующий визит запланировал уже на ноябрь этого года.