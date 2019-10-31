Необходимая клетчатка: сколько и в каких продуктах она есть

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Необходимая клетчатка – сколько и в каких продуктах она есть
Клетчатка в продуктах / chinese.fansshare.com

Клетчатка важная составляющая полноценного рациона. Ученые объясняют, что именно клетчатка помогает человеку жить здоровой жизнью, находиться в хорошем духе и продлевает продолжительность жизни.

Исследования показывают, что клетчатка снижает риск многих неинфекционных заболеваний. Люди, которые употребляют нужное количество клетчатки, имеют более низкие риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Показатель смертности снижается на 15-30%.

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Клетчатка – что это?
Клетчатка – составляющая растительной пищи. Характерно, что клетчатка не переваривается в организме человека и трудно усваивается. Однако, полезна и необходима для здорового функционирования организма.

Полезные свойства клетчатки

На переваривание клетчатки организм тратит много времени, и именно транзит клетчатки по организму обеспечивает очищение организма от пищевого мусора, шлаков и токсинов, а углеводы обеспечивают сытость.

Определить, сколько времени понадобится организму чтобы переварить клетчатку, можно по кожуре плода – чем она тоньше и мягче, тем быстрее расщепляются волокна.

Увеличив потребление клетчатки лишь на 14 граммов в день, можно уменьшить потребление калорий на 10 процентов, при этом гарантируя себе чувство сытости и удовольствия.


Клетчатка улучшает моторику кишечника

  • Восстанавливает правильную работу и активизирует работу кишечника.
  • Стимулирует похудение.
  • Снижает сахар в крови и контролирует уровень холестерина.
  • Очищает лимфатическую систему.
  • Выводит токсины, шлаки, ненужные жиры, желудочную и кишечную слизь, является естественным абсорбентом.
  • Укрепляет мышечные волокна.
  • Является профилактикой онкологических заболеваний, в частности, рака прямой кишки.
  • Уменьшает гнилостные процессы в организме.

Важно: 25 г – именно столько нерастворимой клетчатки необходимо человеку ежедневно для поддержания здоровья кишечника и для того, чтобы почувствовать пользу от употребления клетчатки​.


В вашем рационе должно быть достаточно клетчатки

Продукты с высоким содержанием клетчатки

– чечевица (1/2 стакана) = 8 г клетчатки;

– кукуруза сахарная = 7.3 г клетчатки;

– фасоль (1/2 стакана) = 7 г клетчатки;

– пшеничные отруби (1/4 стакана) = 6 г клетчатки;

– горох (1/2 стакана) = 6 г клетчатки;

– груша = 5 г клетчатки;

– яблоко = 4 г клетчатки;

– черника (1 стакан) = 4 г клетчатки;

– клубника (1 стакан) = 4 г клетчатки;

– брюссельская капуста (1/2 стакана) = 3 г клетчатки;

– шпинат (1/2 стакана) = 3 г клетчатки.

Также стоит помнить, что при термической обработке овощи теряют клетчатку, поэтому лучше употреблять их в пищу в сыром виде.

Совет: для того, чтобы клетчатка усваивалась лучше, ешьте ее в первой половине дня.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание
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