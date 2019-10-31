Необходимая клетчатка: сколько и в каких продуктах она есть
Клетчатка важная составляющая полноценного рациона. Ученые объясняют, что именно клетчатка помогает человеку жить здоровой жизнью, находиться в хорошем духе и продлевает продолжительность жизни.
Исследования показывают, что клетчатка снижает риск многих неинфекционных заболеваний. Люди, которые употребляют нужное количество клетчатки, имеют более низкие риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Показатель смертности снижается на 15-30%.
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Полезные свойства клетчатки
На переваривание клетчатки организм тратит много времени, и именно транзит клетчатки по организму обеспечивает очищение организма от пищевого мусора, шлаков и токсинов, а углеводы обеспечивают сытость.
Определить, сколько времени понадобится организму чтобы переварить клетчатку, можно по кожуре плода – чем она тоньше и мягче, тем быстрее расщепляются волокна.
Увеличив потребление клетчатки лишь на 14 граммов в день, можно уменьшить потребление калорий на 10 процентов, при этом гарантируя себе чувство сытости и удовольствия.
Клетчатка улучшает моторику кишечника
- Восстанавливает правильную работу и активизирует работу кишечника.
- Стимулирует похудение.
- Снижает сахар в крови и контролирует уровень холестерина.
- Очищает лимфатическую систему.
- Выводит токсины, шлаки, ненужные жиры, желудочную и кишечную слизь, является естественным абсорбентом.
- Укрепляет мышечные волокна.
- Является профилактикой онкологических заболеваний, в частности, рака прямой кишки.
- Уменьшает гнилостные процессы в организме.
Важно: 25 г – именно столько нерастворимой клетчатки необходимо человеку ежедневно для поддержания здоровья кишечника и для того, чтобы почувствовать пользу от употребления клетчатки.
В вашем рационе должно быть достаточно клетчатки
Продукты с высоким содержанием клетчатки
– чечевица (1/2 стакана) = 8 г клетчатки;
– кукуруза сахарная = 7.3 г клетчатки;
– фасоль (1/2 стакана) = 7 г клетчатки;
– пшеничные отруби (1/4 стакана) = 6 г клетчатки;
– горох (1/2 стакана) = 6 г клетчатки;
– груша = 5 г клетчатки;
– яблоко = 4 г клетчатки;
– черника (1 стакан) = 4 г клетчатки;
– клубника (1 стакан) = 4 г клетчатки;
– брюссельская капуста (1/2 стакана) = 3 г клетчатки;
– шпинат (1/2 стакана) = 3 г клетчатки.
Также стоит помнить, что при термической обработке овощи теряют клетчатку, поэтому лучше употреблять их в пищу в сыром виде.
Совет: для того, чтобы клетчатка усваивалась лучше, ешьте ее в первой половине дня.
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