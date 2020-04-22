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Необходимо полностью изменить подход к медреформе, – Зеленский

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Зеленский заявил, что нужно изменить подход к медицинской реформе / 24 канал

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после пандемии коронавируса крайне необходимо изменить подход к медицинской реформе.

Зеленский подчеркнул, что все недостатки медицинской реформы стали заметными во время пандемии коронавируса. Это он рассказал в фильме "Год президента Зеленского", который будет транслировать Офис Президента и 24 канал.

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По словам президента, пандемия COVID-19 продемонстрировала неготовность медицинской реформы, ведь медицинская инфраструктура отсутствует.

 
Владимир Зеленский
“Мое впечатление: особенно коронавирус показал, что это за медицинская реформа. Он показал, что больницы не готовы. Количество инфекционных больниц не готово к такому вызову. Заработная плата, условия наших врачей, в которых они работают, где нет ремонта в больницах уже много лет, и заработная плата врачей очень низкая. Инфраструктуры медицинской нет”.

Зеленский отметил, что недостатки медицинской реформы можно заметить и по состоянию больниц, и по недостаточному количеству коек для инфекционных больных и по низкой заработной плате медработников.

Все нам говорили, что будьте спокойны, у нас есть запас, у нас есть маски, их миллионы на складах, у нас три тысячи работающих ИВЛ, у нас десятки лабораторий для проверки тестов. Ну так я вам скажу, что у нас было пять неработающих лабораторий. Сейчас работают 35. У нас ИВЛ более или менее работающих не было даже тысячи. В стране, где 40 миллионов. Были просрочены маски. Просто позор!
– заявил Зеленский.

Президент добавил, что единственное, что есть в украинской медицине – хороший медицинский персонал.

Поэтому когда большими буквами пишем на плакате: "Вот она, вторая очередь медицинской реформы", мы видим, что после коронавируса нужно полностью изменить подход. Мы только сейчас увидели, что у нас есть. Кроме медиков прекрасных и одних из лучших в мире, ничего нет. Вот и вся медицинская реформа,
– сказал он.

Вместе с тем Зеленский отметил, что сейчас Украина наладила поставки средств индивидуальной защиты, приняв уже более 20 самолетов с необходимым грузом. Кроме того, в стране запускают производство аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Новости Здоровье Здоровье Лечение Больница Офіс Президента Медицинская реформа
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