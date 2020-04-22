Необходимо полностью изменить подход к медреформе, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после пандемии коронавируса крайне необходимо изменить подход к медицинской реформе.
Зеленский подчеркнул, что все недостатки медицинской реформы стали заметными во время пандемии коронавируса. Это он рассказал в фильме "Год президента Зеленского", который будет транслировать Офис Президента и 24 канал.
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По словам президента, пандемия COVID-19 продемонстрировала неготовность медицинской реформы, ведь медицинская инфраструктура отсутствует.
Зеленский отметил, что недостатки медицинской реформы можно заметить и по состоянию больниц, и по недостаточному количеству коек для инфекционных больных и по низкой заработной плате медработников.
Все нам говорили, что будьте спокойны, у нас есть запас, у нас есть маски, их миллионы на складах, у нас три тысячи работающих ИВЛ, у нас десятки лабораторий для проверки тестов. Ну так я вам скажу, что у нас было пять неработающих лабораторий. Сейчас работают 35. У нас ИВЛ более или менее работающих не было даже тысячи. В стране, где 40 миллионов. Были просрочены маски. Просто позор!
– заявил Зеленский.
Президент добавил, что единственное, что есть в украинской медицине – хороший медицинский персонал.
Поэтому когда большими буквами пишем на плакате: "Вот она, вторая очередь медицинской реформы", мы видим, что после коронавируса нужно полностью изменить подход. Мы только сейчас увидели, что у нас есть. Кроме медиков прекрасных и одних из лучших в мире, ничего нет. Вот и вся медицинская реформа,
– сказал он.
Вместе с тем Зеленский отметил, что сейчас Украина наладила поставки средств индивидуальной защиты, приняв уже более 20 самолетов с необходимым грузом. Кроме того, в стране запускают производство аппаратов искусственной вентиляции легких.
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