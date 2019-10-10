Необычные причины онемения рук

Иногда онемение рук провоцируют травмы, но часто видимых причин таким ощущением нет. Это может свидетельствовать о недостатке витаминов в организмов, туннельном синдроме, или других сложных заболеваниях.

Anywell рассказывает, что онемение рук может быть сигналом о серьезных изменениях в вашем организме.

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Недостаток витаминов может быть причиной онемения рук

Если у вас немеют руки, стоит проверить хватает ли вашему организму витаминов и минералов. Дефицит калия и магния вполне может быть причиной онемения рук, а нехватка витамина В12 может вызвать покалывание в руках, что является довольно неприятным симптомом.

Если кроме этого, вы чувствуете постоянную усталость, кожа имеет желтоватый оттенок, иногда у вас бывают проблемы во время ходьбы, или даже галлюцинации – это может быть признаком дефицита В12.

Руки могут неметь от определенных лекарств

Иногда, руки могут затекать от того, что вы принимаете определенный вид лекарств. Поэтому, обратите внимание на этот фактор, перед тем, как начать волноваться о состоянии своего здоровья. Возможно, дело в антибиотиках или антисептических препаратах, которые назначил вам терапевт. Просто узнайте, может ли ваш препарат иметь такие побочные действия.



Перед тем, как начать принимать определенные лекарства, интересуйтесь побочными действиями препарата

Онемение рук – следствие защемления

Межпозвонковые диски действуют как амортизаторы между каждым позвонком позвоночника. Если они смещаются, то могут давить на нервные окончания. Как следствие, это провоцирует онемение рук, иногда человек чувствует слабость, боль в конечностях.

Болезнь Рейно

Феномен Рейно – это заболевание, которое сопровождается сужением кровеносных сосудов. Таким образом, к рукам и ногам не поступает достаточное количество крови.

Отсутствие кровотока приводит к тому, что руки немеют, становятся холодными и бледными, при этом в руках появляется нестерпимая боль. Обычно, это реакция на холод или стресс.

Синдром запястного канала вызывает ощущение затекших рук

Причиной онемения рук может быть такое неврологическое заболевание, например, синдром запястного канала. Заболевание появляется вследствие сдавливания срединного нерва между костями, поперечной кистевой связкой и сухожилиями мышц запястья.

Синдром запястного канала может возникать из-за повторяемости действий, в частности, из-за частой работы за компьютером – нажатия на клавиатуру пальцами.



Работа за компьютером может быть причиной онемения рук

Диабет тоже может быть причиной онемения рук

Высокий уровень сахара в крови может привести к повреждению нервов, что называется – диабетическая невропатия.

Заболевания щитовидной железы

Щитовидная железа продуцирует гормоны, ответственные за регуляцию метаболизма. Когда их вырабатывается недостаточно, возникает гипотиреоз. Без надлежащего лечения гипотиреоз повреждает нервы и вызывает онемение.



Депрессия – распространенная причина онемения рук

Руки могут неметь при фибромиалгии

Когда вы чувствуете, что пальцы рук немеют, стоит проследить есть ли у вас дополнительные симптомы.

Фибромиалгия – это состояние, которое вызывает усталость и боли в мышцах. Фибромиалгию легко спутать с синдромом хронической усталости, потому что симптомы похожи.

Но в случае фибромиагии усталость интенсивнее и сопровождается болями. Иногда онемение и покалывание распространяется на руки, ноги и лицо.

Депрессия, проблемы со сном и концентрацией, головные боли и боли в животе – дополнительные симптомы фибромиалгии.

Волчанка провоцирует онемение рук

Это аутоиммунное заболевание, при котором тело атакует собственные органы и ткани. Волчанка провоцирует воспаление во многих органах и тканях.