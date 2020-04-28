Необычные симптомы коронавируса, на которые вы могли не обратить внимание

Всем известно, что COVID-19 вызывает симптомы ОРВИ, такие как лихорадка, кашель и затрудненное дыхание. Но это не единственные симптомы, которые может вызвать коронавирусная инфекция.

Специалисты все еще изучают новые симптомы коронавируса. Впрочем, из показаний врачей и ранних клинических исследований можно уже сделать более широкие выводы о симптоматике COVID-19, сообщает Healthline.

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Потеря вкуса или обоняния

CDC уже приобщило потерю вкуса или обоняния к списку симптомов COVID-19. Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучали ответы 59 человек с коронавирусом и обнаружили, что у части из них были эти симптомы. Также об этих симптомах сообщали врачи из Германии.

Отметим, что потеря вкуса или обоняния могут возникнуть и из-за других болезней, таких как грипп или сезонная аллергия.

Тошнота, рвота или диарея

CDC не добавила расстройства желудочно-кишечного тракта к своему перечню симптомов COVID-19, однако это сделала ВОЗ.

Ранние исследования говорят о том, что проблемы с желудочно-кишечным трактом довольно часто встречаются у пациентов с коронавирусом.

Недавно исследователи из Стэнфорда просмотрели анамнез 116 пациентов COVID-19. Они обнаружили, что почти у трети были такие симптомы, как потеря аппетита, тошнота, рвота или диарея.

Сыпь или крапивница

Когда дерматологи из итальянской Ломбардии осмотрели 88 пациентов с COVID-19, они обнаружили, что примерно 20% имели кожные симптомы, включая сыпь и крапивницу.

По словам врачей, пациенты могут иметь поражение кожи на стопах или пальцах ног или высыпания, которые с первого взгляда могут напоминать кожную инфекцию. В некоторых случаях высыпания могут выглядеть как пузырьки и даже кровоточить.

Делирий, головокружение или мышечная слабость

Путаница, делирий и другие неврологические симптомы также наблюдались у некоторых людей с COVID-19. В начале болезни могут проявляться такие легкие неврологические симптомы, как головная боль, головокружение или мышечная слабость. Позже у человека может измениться психическое состояние.

Сердечно-сосудистые осложнения

Отчеты ранних исследований свидетельствуют и о том, что COVID-19 может повысить риск аномального свертывания крови. К слову, когда в мелких сосудах на стопах или других конечностях образуются сгустки, они могут вызвать незначительные кожные симптомы.

Когда возникают сгустки в легких, сердце или мозге, это может привести к более серьезным осложнениям, таким как легочная эмболия, инфаркт или инсульт.

Покраснение глаз или конъюнктивит

Врачи некоторых стран и результаты нескольких ранних клинических исследований свидетельствуют о том, что у части пациентов с COVID-19 на фоне заболевания возник конъюнктивит. Вследствие чего у них возникало раздражение глаз и другие симптомы, присущие для конъюнктивита.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала

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