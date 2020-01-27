Необычные состояния сна: как мы спим, даже не догадываясь об этом

Нередко от усталости или скуки мы можем "отключиться". Мы не замечаем, но бывает так, что засыпает всего лишь часть мозга. Ученые, которые исследуют необычные состояния сна, объяснили, почему организм способен экстренно засыпать и как регулировать эти процессы, а главное, как не попасть в аварию, заснув за рулем на несколько секунд.

О необычных состояниях сна написал Telegram канал Blue Arrakis.

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Важность качественного сна длительностью 7-8 часов в сутки подтверждена научно. Нехватка сна или его отсутствие не только приводит к усталости, плохому самочувствию, но и повышает риск развития психоза, ожирения, диабета второго типа, снижает иммунитет и пагубно влияет на все функции организма: пищеварение, фертильность, когнитивные способности.

Кажется, что спутать сон и бодрствование невозможно, впрочем, ученые говорят о том, что мозг может дремать тогда, когда вы об этом не подозреваете. Речь идет о микросне и локальном сне.

Мы спим чаще, чем нам кажется

Какие процессы происходят в мозге, когда мы засыпаем? Он фактически "отключается", то есть некоторые отделы мозга становятся неактивными. Ученые записали электрическую активность мозга во время сна и отследили дельта-ритмы – медленные волны с высокой амплитудой.

Состояние микросна на самом деле известно каждому – это ощущение, когда от усталости или скуки у вас медленно закрываются веки, голова наклоняется вперед и вы резко вздрагиваете, поднимая голову, словно просыпаетесь. Это и есть микросон! Обычно он длится от 0,5 до 15 секунд. Его коварство заключается в том, что человек не подозревает, что засыпает: ему кажется, что он просто отвлекся.

Впрочем, ЭЭГ – электроэнцефалография (метод графической регистрации процессов головного мозга) свидетельствует о том, что это именно сон, ведь ритмы мозга замедляются и находятся в той же амплитуде, как во время сна.



Микросон на самом деле частое явление/Фото: Unsplash

В рамках исследования добровольцев поместили в МРТ-сканер и попросили непрерывно отслеживать движения предмета на экране с помощью джойстика. У большинства участников за 50 минут произошло по крайней мере 36 эпизодов ммкросна в среднем по 3 секунды, хотя сами участники эксперимента этого не замечали.

Ученые обнаружили, что группы нейронов мозга могут находиться в состоянии сна, в то время как человек бодрствует. Они назвали это явление локальным сном.

При этом локальный сон никак не сказывается на активности человека. Мозг способен продолжать работать в нормальном режиме, позволяя небольшим группам нейронов "отключиться" и подремать по очереди.

Особенно внимательно ученые исследуют микросон в контексте занятий, которые не требуют постоянного внимания. В частности, водители нередко впадают в состояние микросна (а их нейроны, вероятно, в состояние локального сна), что смертельно опасно и для них, и для пассажиров.

Что с этим делать?

Как бороться с микросном, чтобы избежать опасных ситуаций? Лучший совет – хорошо высыпаться и избегать работы в ночную смену.

Если вы чувствуете усталость, прилягте на 15-40 минут (такой сон еще называется power nap, поскольку он значительно прибавляет энергии). Также помочь взбодриться поможет физическая активность, бодрая музыка, или хотя бы разговор.