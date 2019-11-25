Необычный способ поднять самооценку от ученых

Существует немало способов поднять свою самооценку. Ведь считают, что жизненный успех во многом зависит от самооценки человека.

Ученые из Университета штата Флорида говорят, что для того, чтобы поднять себе самооценку, надо перестать часто смотреть на себя в зеркало.

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Суть эксперимента

Для эксперимента они пригласили девушек, которые были недостаточно уверены в себе и беспокоились из-за своей внешности.

Ученые дали им инструкции, предусматривающие привычку реже смотреть на себя в зеркало. Также в эксперименте участвовала контрольная группа, которая не получила подобных указаний.

Исследователи провели тесты после двух недель эксперимента и выяснили, что девушки, которые реже смотрели в зеркало, чтобы проверить как они выглядят, чувствовали себя увереннее по сравнению с участницами контрольной группы.

Результаты свидетельствуют о том, что самооценку можно корректировать, изменяя поведение.

Почему важно иметь хорошую самооценку

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Низкая самооценка значительно осложняет жизнь

Люди с заниженной самооценкой умаляют свою значимость и способности.

Собственные достижения они объясняют волей случая, помощью другого человека, удачей, и только в последнюю очередь – своими усилиями. На комплименты в свой адрес такие люди реагируют недоверием или даже агрессивным неприятием.

Человек с низкой самооценкой всегда сомневается в себе, поэтому также имеет проблемы с самореализацией. Выбирает ложные цели, значительно ниже его реальных возможностей.

Разочарование и плохие мысли могут в конечном итоге привести к большим проблемам, таким как депрессия. Вот почему так важно выяснить причины проблем с самооценкой.