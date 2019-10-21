Неочевидные причины боли в шее

Боль в шее могут вызвать многие причины. Неприятные ощущения в позвоночнике являются достаточно распространенным симптомом.

Исследование, опубликованное в Oxford Medical, свидетельствует, что боли в шее могут вызывать некачественный сон, психологические состояния и отсутствие отдыха.

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Очень часто боли в области шеи появляются из-за мышечных спазмов или растяжения мышц. Однако, если явно выраженных проблем нет, не спешите винить себя в том, что вы горбитесь, а потому и чувствуете неприятную боль.

Хоть и принято считать, что боль в шее вызывает неправильная осанка, неудобный стул, стол или плохая поза во время работы, исследования свидетельствуют о том, что на самом деле эти причины не вызывают болевых ощущений в шее.

Факторы, которые провоцируют боль в шее

Ученые наблюдали за группой людей, которых беспокоили периодические боли в шейном отделе.

Выяснилось, что те люди, которые часто жалуются на боль в шее, хуже спят и работают на работах с большими физическими нагрузками.

Они также редко занимались спортом и у них часто плохое настроение. Из-за того, что они часто находились в стрессе, они больше чувствовали мышечные нагрузки, а следовательно боли в шее.

Как вывод, ученые советуют не спешить покупать новый стул для работы, а позаботиться о своем отдыхе, качественном сне и снижении уровня стресса.

Конечно, не будет лишней физическая активность.

Если, боль не исчезает после того, как вы скорректировали образ жизни, стоит обратиться к врачу. Вероятно, у вас есть определенные хронические состояния, которые ее провоцируют.

Причины систематической боли в шее

Шейный остеохондроз – частая причина болевых ощущений в области шеи. Рефлекторные симптомы заболевания проявляются резкими болями, "прострелами" в области шеи, усиливающимися при движении. При поворотах и наклонах головы в шее раздается характерный хруст, а иногда человек вынужден принимать фиксированное положение шейного отдела из-за интенсивной боли. Травмы костей, суставов и мягких тканей. Мышечный спазм время от времени испытывают до 90% людей. Спазм возникает вследствие перенапряжения шейных мышц. Характерно, что перенапряжение мышц может быть результатом как динамических, так и статических нагрузок. Воспалительные и инфекционные болезни. Радикулит. Протрузии и грыжи межпозвонковых дисков. Искривление позвоночного столба в шейном отделе. Воспаление лимфоузлов – у пациента кроме боли в шее возникают сопутствующие симптомы: повышение температуры, увеличение лимфоузлов в размерах, головные боли и общая слабость. Системные нарушения в работе организма.