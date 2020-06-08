Негативное мышление, повторение неприятных воспоминаний могут способствовать выработке двух вредных белков, которые считаются причиной развития болезни Альцгеймера, — а это риск развития деменции и других нарушений работы мозга.

Такие результаты исследования представила Натали Марчант, психиатр и старший научный сотрудник отдела психического здоровья Университетского колледжа Лондона, пишет CNN.

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Почему не стоит вспоминать неприятные вещи

По словам исследовательницы, негативные мысли о прежних романах или чрезмерное беспокойство о будущем влияют на работу мозга. Чтобы исследовать этот вопрос, группа ученых наблюдала за 350 людьми старше 55 лет в течение двухлетнего периода.

Суть исследования

Около трети из них также прошли ПЭТ сканирование мозга для измерения отложений тау-белка и бета-амилоида – двух белков, провоцирующих болезнь Альцгеймера, распространенный типа деменции.

Сканирование показало, что люди, которые много времени думали негативно, имели больше накоплений этих белков, хуже память за четырехлетний период по сравнению с людьми, которые думали оптимистично.

Ученые также исследовали уровень тревоги и депрессии у добровольцев и обнаружили больший когнитивный спад у депрессивных и тревожных людей.

Но отложения этих белков не увеличились у уже депрессивных и тревожных людей, поэтому ученые предположили, что именно частое, повторяющееся негативное мышление является основной причиной того, что депрессия и тревожность способствуют болезни Альцгеймера.

Биологическая связь мышления и патологий мозга

Невролог Ричард Исааксон отметил, что это первое исследование, которое доказывает биологическую связь между повторяющимся негативным мышлением и патологией Альцгеймера. Поэтому результаты труда дают врачам лучший способ оценить риски развития нейродегенеративных расстройств.

Исследователи предположили, что практики умственного тренинга, в частности медитация, могут улучшить ситуацию, ведь они способствуют позитивному мышлению.