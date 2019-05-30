Неожиданная польза регулярного секса: детали

Как выяснилось, половой акт минимум раз в неделю повышает иммунитет, а также укрепляет сердечно-сосудистую систему. Кроме того, еженедельные занятия сексом являются хорошим антидепрессантом и регулятором гормонов в организме. К такому положительному выводу пришли британские ученые.

Еженедельные занятия сексом являются хорошим антидепрессантом и регулятором гормонов в организме. Причина такого положительного эффекта кроется в активном обмене веществ, который происходит во время интима, об этом пишет The Guardian.

Читайте также: Во сколько лет украинские подростки начинают заниматься сексом

Исследование показало, что в среднем за один половой акт можно сжечь 85 калорий. Также в организме начинает обильно выделяться гормон окситоцина, который влияет на половые функции. Еще одним аргументом в пользу регулярного секса является тот факт, что риск умереть в ближайшие десять лет у мужчин снижается на 50%.

Эксперимент проводили с 2013-го по 2019 год. В нем приняли участие многие гетеросексуальные пары. После завершения исследования ученые посоветовали вступать в интимную связь хотя бы раз в неделю. Однако половина женщин и две трети мужчин признались, что хотели бы заниматься сексом чаще.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.