Неожиданная польза регулярного секса: детали

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Неожиданная польза регулярного секса
Неожиданная польза регулярного секса / Unsplash

Как выяснилось, половой акт минимум раз в неделю повышает иммунитет, а также укрепляет сердечно-сосудистую систему. Кроме того, еженедельные занятия сексом являются хорошим антидепрессантом и регулятором гормонов в организме. К такому положительному выводу пришли британские ученые.

Еженедельные занятия сексом являются хорошим антидепрессантом и регулятором гормонов в организме. Причина такого положительного эффекта кроется в активном обмене веществ, который происходит во время интима, об этом пишет The Guardian.

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Исследование показало, что в среднем за один половой акт можно сжечь 85 калорий. Также в организме начинает обильно выделяться гормон окситоцина, который влияет на половые функции. Еще одним аргументом в пользу регулярного секса является тот факт, что риск умереть в ближайшие десять лет у мужчин снижается на 50%.

Эксперимент проводили с 2013-го по 2019 год. В нем приняли участие многие гетеросексуальные пары. После завершения исследования ученые посоветовали вступать в интимную связь хотя бы раз в неделю. Однако половина женщин и две трети мужчин признались, что хотели бы заниматься сексом чаще.

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Теги: Здоровье Мужское здоровье Женское здоровье Секс Новости Здоровье Здоровая жизнь
Источник: Здоров'я 24
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