Неожиданная причина развития Альцгеймера: почему опасно иметь герпес

Ученые из Университета Тафтса провели исследование и обнаружили новые факты к гипотезе о вирусной природе наиболее распространенной формы деменции. Ученые "заразили" ткани мозга вирусом простого герпеса, а затем снизили воспаление с помощью противовирусного препарата.

Трехмерная версия мозга человека развивала ключевые признаки болезни Альцгеймера после заражения вирусом простого герпеса, показали эксперименты ученых. Как пишет STAT, ученые перепрограммировали клетки человека в нервные стволовые клетки, а затем поместили 1 миллион нейронов в специальные губчатые трубки из протеинов шелка.

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Сейчас большинство ученых, исследуя природу болезни Альцгеймера, сосредоточены на амилоидных бляшках и тау-клубках, которые накапливаются в головном мозге.

Эта особенность считается основным признаком и наиболее вероятной причиной деменции, однако ряд исследователей считают вирусы виновником развития болезни.

Как проводили исследования

На первом этапе экспериментов ученые заразили нейроны вирусом простого герпеса и уже через несколько дней увидели первые плотные структуры, похожие на амилоидные бляшки в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Затем начал развиваться воспалительный процесс, а нейроны стали формировать уже ожидаемые скопления по типу бляшек.

Кроме того, клетки мозга начали производить более высокие уровни белков PSEN1 и PSEN2, которые ассоциированы с повышенным риском болезни Альцгеймера. Активность электрических сигналов также снизилась. Авторы подчеркивают, что сначала это были здоровые клетки, не склонны генетически к развитию деменции.

Вирус герпеса HSV-1 – что это? Вирус простого герпеса первого типа (HSV-1) – одна из самых распространенных инфекций человека (вирус инфицировал 60 – 95% взрослого населения планеты). После заражения возбудитель мигрирует в нервную систему и остается там навсегда, поэтому возможен рецидив. Пока нет вакцины, которая может защитить от инфекции HSV-1.

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На втором этапе эксперимента ученые применили противовирусный препарат Валацикловир к уже измененной ткани мозга. Вскоре после введения препарата воспаление снизилось, многие скопления бляшек сокращались, а функциональность ткани в целом улучшилась.

История герпеса в медицинском анамнезе может быть причиной начала развития болезни Альцгеймера у некоторых людей,

– считает старший автор исследования Дэвид Каплан.

Среди других сопутствующих факторов риска ученые также рассматривают генетику и образ жизни.



Деменция – проблема многих пожилых людей / Фото Unsplash

Что известно о болезни Альцгеймера

Люди с болезнью Альцгеймера теряют возможность мыслить, принимать решения, постепенно они теряют свою личность. Этот процесс может длиться десятилетиями, до смерти от причины, которая не связана с болезнью Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера это одна из форм деменции. Первым признаком деменции является неспособность выполнять повседневные дела.

Деменция может возникнуть у любого, но с возрастом риск возрастает. Большинство больных деменцией – пожилые люди.

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