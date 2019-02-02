Неожиданная связь между использованием смартфонов и лишним весом

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Ученые нашли связь между использованием смартфонов и лишним весом
Ученые нашли связь между использованием смартфонов и лишним весом / Unsplash

Международная группа ученых выяснила, что у детей, пользующихся смартфоном перед сном, появляются проблемы со сном, в результате снижается иммунитет, а также увеличивается вероятность возникновения депрессии, тревожности и ожирения.

Всего ученые проанализировали данные, полученные при исследовании 6616 подростков в возрасте 11-12 лет. Оказалось, что те, кто перед сном в темноте пользовался смартфоном или смотрел телевизор, имели в 1,5 раза больше проблем с тем, чтобы заснуть. В дальнейшем, по словам специалистов, у этих детей возникали проблемы со здоровьем, в том числе у них отмечались депрессия и лишний вес.

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Ученые сообщают, что подросткам рекомендуется спать до 11 часов в сутки. Исследования показали, что такой длительный сон могут себе позволить лишь 10% юношей и девушек, что во многом связано с увлечением смартфонами, на которые тратится большое количество времени.

Часте користування смартфонами шкодить дітям

Частое пользование смартфонами вредит детям

В ноябре 2018 года психологи из Пенсильванского университета в США заявили, что долгое времяпровождение в социальных сетях может обострить чувство одиночества и даже довести до депрессии. Об этом сообщили в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

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Теги: Здоровье Смартфоны Техно исследования Психология
Источник: 24 канал
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