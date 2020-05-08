Неожиданно: от какого неврологического заболевания защищает кофе

Исследователи из Гарварда подтвердили, что частое употребление напитков, содержащих кофеин, связано с низким риском болезни Паркинсона. Каким образом кофе влияет на развитие нейродегенеративных заболеваний, объясняем дальше.

Гарвардские исследователи, о работе которых рассказывает Eurek Alert исследовали влияние кофеина на развитие нейродегенеративных заболеваний.

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Как проводили исследования

Предыдущие эксперименты с животными демонстрировали, что кофеин и соли мочевой кислоты снижают риск болезни Паркинсона – неизлечимого нейродегенеративного заболевания, которое поражает около 3% людей старше 65 лет.

Ученые сравнили показатели 369 пациентов с болезнью Паркинсона и 197 здоровых людей. Для каждого участника оценили концентрацию солей мочевой кислоты в плазме крови, а также уровень потребления напитков с содержанием кофеина в течение 12 месяцев.



Кофе может предотвращать неврологические заболевания / Фото Unsplash

Какие результаты эксперимента

Как показали результаты анализа, употребление напитков с содержанием кофеина связано с пониженной вероятностью развития болезни Паркинсона. Причем чем больше чая или кофе пил участник исследования, тем меньше были риски.

Авторы надеются, что их открытие позволит разработать новые методы профилактики и терапии болезни Паркинсона. Однако пока речь идет о корреляции, а не причинно-следственной связи.

Что надо знать о болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона – первые симптомы Тремор;

Замедленная двигательная активность;

Ограниченные движения;

Особенности симптоматики при болезни Паркинсона;

Симптомы начались на одной стороне тела;

Тремор возникает, когда человек расслаблен.

Пока не существует лечения этой болезни, однако врачи используют фармакотерапию, хирургическое вмешательство, физические упражнения, реабилитационные мероприятия и психологическую консультацию для устранения или облегчения симптомов.

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