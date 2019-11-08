Неожиданно: Болезнь Паркинсона зарождается в двух различных органах

Болезнь Паркинсона – второе по распространению нейродегенеративное заболевание, которое поражает пожилых людей, нарушая их моторные функции, мышечный контроль и координацию. Ученые предположили, что у разных людей болезнь зарождается в двух различных органах – мозге или кишечнике.

Ученые из Орхусского университета в Дании классифицировали два подтипа заболевания: одно зарождается в мозгу, другое – в кишечнике.

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Это означает, что лечение пациентов не может быть универсальным, его нужно адаптировать в зависимости от очага воспаления болезни.

Пока же заболевание остается неизлечимым, а терапия не всегда приносит пользу.

Где начинается болезнь Паркинсона

Согласно первому подтипу, заболевание возникает в периферической нервной системе кишечника, а уже потом распространяется в мозг.

Второй подтип предусматривает, что болезнь Паркинсона зарождается в мозге и, возможно, привлекает систему обонятельных органов.

Вероятно, различные типы болезни требуют разных стратегий лечения, отмечает автор исследования, ученый Пер Боргхаммер.



Необходимо пересмотреть стратегии лечения болезни Паркинсона

Также ученые рассказали, что потенциально болезнь можно предотвратить с помощью определенных вмешательств.

В частности, профилактических мероприятий с кишечным микробиомом – прием пробиотиков, трансплантация определенных бактерий.