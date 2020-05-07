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Неожиданное открытие: смертность от коронавируса зависит от расы человека

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От коронавируса чаще умирают темнокожие люди
От коронавируса чаще умирают темнокожие люди / Unsplash

Оказалось, что темнокожие умирают от осложнений коронавируса в четыре раза чаще, чем белые люди. Кроме того, ряд других этнических групп тоже в повышенной зоне риска.

Темнокожие женщины в 4,3 раза чаще умирают от коронавируса, чем белые женщины, а темнокожие мужчины из-за болезни умирают в 4,2 раза чаще, чем белокожие мужчины. Такие данные предоставили в Национальной статистической службе Великобритании, сообщает CNN.

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Кроме того, жители Бангладеша, Пакистана, Индии и смешанных национальностей тоже имеют "значительно повышенный риск смерти".

Даже после того, как учесть возраст, демографические факторы и риски хронических проблем со здоровьем темнокожих людей риск умереть из-за COVID-19 остается вдвое большим, чем у белых людей.

Исследователи считают, что эти различия частично связаны с социально-экономическим благосостоянием некоторых стран, но все же только этим нельзя объяснить такую большую разницу.

Эти цифры подтверждают и предыдущие исследования, во время которых выяснилось, что темнокожие граждане Великобритании умирают гораздо чаще, чем их белокожие сверстники. Институт фискальных исследований сообщил, что темнокожие госпитализированные пациенты умирают в 3,7 раза чаще, чем белые люди.

К такому же выводу пришли и в США. К примеру, в Чикаго 72% людей, умерших от коронавируса, являются темнокожими. И это при том, что афроамериканцы составляют всего 30% населения города.

Зато в Луизиане афроамериканцы составляют 32% населения, но 70% смертей из-за коронавируса в штате случилось из-за темнокожих людей.

Від чого помирають українці
От чего умирают украинцы / инфографика 24 канал

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Великобритания Новости США Жертвы исследования Статистика Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение
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