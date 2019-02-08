Неожиданное открытие в анатомии человека: ученые нашли новый тип ткани

Американские ученые обнаружили в организме человека новую структуру соединительной ткани.

Слои, которые ранее считались единым плотным образованием, состоят из наполненных жидкостью и соединенных между собой элементов. Эти структуры находятся под кожей, они выстилают желудочно-кишечный тракт, легкие, мочевой пузырь и другие органы, пишет Scientific Reports.

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Ученые считают, что этот слой служит каналом для движения жидкостей. Этим объясняется быстрое распространение раковых заболеваний, поражающее соединительную ткань.

Новый вид тканей служит для движения жидкостей

Ранее ученые не могли наблюдать такие структуры. По мнению авторов, это связано, в первую очередь, с тем, что перед изучением той или иной ткани анатомы подвергают ее воздействию различных химикатов, за это наполненные жидкостью ячейки "высушиваются".

Открытие стало возможным благодаря современной методике – лазерной ендомикроскопии, которая сочетает традиционную эндоскопию (осмотр внутренних органов с помощью микрокамеры) с лазерным излучением и сенсорами. Это позволило изучить структуру живой ткани, а не лабораторного образца.

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